美國點名巨大強迫勞動 洪申翰：將和經濟部通案檢討

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
美國點名巨大公司在台灣生產的自行車及零件涉嫌強迫勞動，對相關產品發布了暫扣令，洪申翰表示，會和經濟部共同針對企業通案檢視。記者李柏澔／攝影
美國點名巨大公司在台灣生產的自行車及零件涉嫌強迫勞動，對相關產品發布了暫扣令，洪申翰表示，會和經濟部共同針對企業通案檢視。記者李柏澔／攝影

美國海關及邊境保護局（CBP）於2025年9月疑巨大公司在台灣生產的自行車及零件涉嫌強迫勞動，對相關產品發布了暫扣令，立委擔憂此事件恐成為對等關稅談判的阻力。勞動部長洪申翰表示，會和經濟部共同針對企業通案檢視。

美國CBP於美東時間2025年9月24日宣布，對巨大公司台灣製造據點「巨大機械工業股份有限公司」發布暫扣令，禁止相關產品進口美國市場，原因為疑似涉及強迫勞動。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部部長針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告，並備質詢。

今多名立委質詢時關心巨大涉及強迫勞動一事，立委林淑芬說，美國允許主管機關只要懷疑貨品涉及強迫勞動就能查扣和禁止進口，等於只要CBP認定下就能扣留產品。台灣的「勞基法」是過去美國使用貿易手段抵制的狀況下才訂定，這次美國基於勞動人權拔出貿易抵制的大刀，強迫台灣改善，這已經不是個別企業的問題，暫扣令短則數月長則數年，對廠商是非常致命的。

林淑芬另以鄰近國家為例，CBP在2020年對馬來西亞醫療手套商頂級手套（Top Glove）產品發出扣押令，原因也是強迫勞動，之後要求公司退回外籍移工的仲介費，並支付賠償金、改善工作條件和住宿環境等，還要求委託獨立機構進行審核。暫扣令從發布到解除花了1年以上的時間，該公司損失36億馬幣，約8.57億美金，暫扣令期間也讓勞工帶來失業風險，對勞資的衝擊甚至遠超過對等關稅。

林淑芬說，去年還沒有對等關稅談判時，台美21世紀貿易倡議談判時，美方代表就有談到勞工權益，因此勞動議題不該成為台美談判的阻力，今年對等關稅談判期間我產品被查扣實在茲事體大。

勞動部長洪申翰表示，勞動權益保障如果沒做好，就會是企業營運上的風險，美國這次雖然點名個別企業，但勞動部會和經濟部一起針對企業通案檢視，也會盡快想辦法解決暫扣令。

立委陳昭姿說，巨大案涉及強迫勞動是相當嚴重的指控，台灣的移工仲介費也常被認為是侵害勞權的做法，政府應推動兩國直聘取代仲介，避免讓移工在台灣還要背負沉重的債務。

洪申翰表示，勞動部會針對直聘制度來檢視，也會提出強化直聘的計畫，也會強化政府在移工聘僱中的功能，明年度預算書也有延攬中心的規畫，把政府的角色與功能做出來。

