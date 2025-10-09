天然氣存量引疑慮 經長：台灣電力可有一定程度支撐

媒體報導指台灣天然氣儲量僅能維持11天，恐引發限電危機。經濟部長龔明鑫今天表示，以能源安全角度而言，會盡量在最短時間增加儲存天數，但台灣還有其他能源可因應，包含備用的燃煤機組及再生能源、水力發電等，電力還是可以有一定程度支撐。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社會福利及衛生環境委員會，上午聯席審查中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案。

針對美國媒體報導指出，台灣液化天然氣庫存會在11天內耗盡，導致發電及工業產出癱瘓說法，龔明鑫會前接受媒體訪問強調，站在能源安全角度，將盡量在最短時間增加儲存天數，但台灣還有其他能源可因應。

龔明鑫進一步表示，台灣還有備用的燃煤機組，目前積極發展的再生能源也將逐漸在2026年底達到發電占比20%，若加上水力發電，台灣電力供應還是可以有一定程度支撐。

此外，國防部長顧立雄在立院受訪表示，國防部會增加戰備能力及囤儲能力，包括油料、彈藥等，相關戰備整備工作的韌性，都已經在進行中；針對液化天然氣，國防部也有另外因應計畫。