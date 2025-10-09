勞動部研議無薪假通報入法 洪申翰承諾不公布公司名

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

受到美國關稅影響，實施減班休息（無薪假）的企業與人數持續增加中。對於民團呼籲減班休息通報應法制化，勞動部長洪申翰表示，將做各種評估跟研議。另有雇主隱匿減班休息黑數未通報，他指出，有些公司不通報是擔心被公布名字，影響公司聲譽，他承諾絕對不會公布企業名字。

洪申翰9日赴立法院衛環委員會針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告並備質詢。

洪申翰於專題報告時提及，勞動力發展署所屬各分署自主動訪視關懷廠商，經統計自今年4月9日至10月1日止，已訪視2萬619家，其中受到美國對等關稅影響者計3,825家，以金屬製品製造業、機械設備製造業、塑膠製品製造業為多。

勞動部10月初公布減班休息統計，共計398家企業、8,505人，較上期增加65家、1,171人。其中受美國對等關稅影響的事業單位有310家、7,755人，較上期再增1,509人，製造業仍是重災區。

對於民團呼籲減班休息通報應該要法制化，洪申翰說明，實際實施減班休息的單位，主要是為了避免直接解僱。如果企業未經勞工同意而實施減班休息，這違反勞基法。民間團體有一些相關的倡議，勞動部也願意做各種相關的評估跟研議。

立委陳昭姿質詢時表示，因為美國對等關稅的原因，除了半導體以外的產業都受到衝擊，有些大廠默許員工兼職跑外送，勞動部也推出許多就業安定措施。不過，她接獲陳情，很多公司確實沒有通報減班休息，導致勞工補貼看得到吃不到。

洪申翰答詢時回應，近期勞動部主動訪視產業，了解到有些公司不通報是擔心被公布名字，進而影響公司聲譽。他承諾絕對不會公布企業名字，並鼓勵企業應該要主動通，因為相關補助措施需要有名單才能受理申請與核發，後續勞工申請相關補助的權益才不會受到影響。

