因應美國關稅衝擊 經濟部四大措施助產業進度曝光

為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，經濟部指出，行政院9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中經濟部編列460億元辦理支持產業之4大措施，依移緩濟急原則已於8月7日先行啟動，以協助受影響產業因應調整，度過短期衝擊。

經濟部4項支持措施截至10月7日止上網或臨櫃申請情形如下：

一、外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數最高9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業則提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已核保18件，核保融資金額約8.2億元。

二、中小微企業多元發展貸款加碼：提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1,000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成；目前已申貸332件，申貸金額32.1億元。

三、研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費40%；自8月7日受理申請後，目前申請中計510件，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

四、爭取海外訂單：提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50%以上；單家、多家僅能擇一申請。自8月7日受理申請後，目前已接獲335件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。

為確保國內廠商能充分了解並運用相關產業支持措施與補助資源，除了必要的媒體宣傳外，政府更規劃了多元化的資訊傳達與服務管道，包含設立免付費諮詢專線0800-280-280、行政院設置臺美關稅談判及產業支持方案網站，供業者查詢對等關稅說明、產業影響評估及產業支持方案等資訊。未來經濟部將持續與各產業公協會合作推廣說明，並協助有需求業者提出申請。