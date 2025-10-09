快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

因應美國關稅衝擊 經濟部四大措施助產業進度曝光

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
因應美國關稅衝擊，經濟部四大措施助產業進度曝光。圖／本報資料照片
因應美國關稅衝擊，經濟部四大措施助產業進度曝光。圖／本報資料照片

為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，經濟部指出，行政院9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中經濟部編列460億元辦理支持產業之4大措施，依移緩濟急原則已於8月7日先行啟動，以協助受影響產業因應調整，度過短期衝擊。

經濟部4項支持措施截至10月7日止上網或臨櫃申請情形如下：

一、外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數最高9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業則提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已核保18件，核保融資金額約8.2億元。

二、中小微企業多元發展貸款加碼：提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1,000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成；目前已申貸332件，申貸金額32.1億元。

三、研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費40%；自8月7日受理申請後，目前申請中計510件，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

四、爭取海外訂單：提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50%以上；單家、多家僅能擇一申請。自8月7日受理申請後，目前已接獲335件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。

為確保國內廠商能充分了解並運用相關產業支持措施與補助資源，除了必要的媒體宣傳外，政府更規劃了多元化的資訊傳達與服務管道，包含設立免付費諮詢專線0800-280-280、行政院設置臺美關稅談判及產業支持方案網站，供業者查詢對等關稅說明、產業影響評估及產業支持方案等資訊。未來經濟部將持續與各產業公協會合作推廣說明，並協助有需求業者提出申請。

經濟部 關稅

延伸閱讀

AI 革命與永續轉型夾擊！PwC Taiwan 揭企業治理成長關鍵

北美市場下單放緩 台紡織業拚度過關稅衝擊

美加元首會談…關稅也沒降

WTO示警 明年貿易大減速

相關新聞

批無薪假人數趨緩卻不見長期預估 立委：勞動部嚴重低估、喪事喜辦

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，今年4月美國祭出對等關稅談判後，國內減班休息（俗稱無薪假）人數便不斷攀高，由於對等關稅...

陳冲呼籲儘早完成智財權修法鬆綁 以免妨礙AI發展

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「AI與IPR的情結」為題發文指出，智慧財產權的範圍過大已經干預到AI的發展，去年12月...

影／輝達落腳松南營區？蔣萬安：只要在台北就是加分

賴清德總統昨天表示中央全力協助輝達在台設總部，據了解其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。台北市長蔣萬安上午出席「斯文里...

因應美國關稅衝擊 經濟部四大措施助產業進度曝光

為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，經濟部指出，行政院9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特...

勞團籲無薪假法制化 勞動部長洪申翰：願評估研議

面對美國對等關稅衝擊，製造業等多家事業單位實施無薪假，截至今年9月底止，國內減班休息人數已經來到8505人，其中9成以上...

勞工退休金試算表升級 雇提加自提退休金翻倍

勞動部日前改版上線「勞工個人退休金試算表」，直接提供各項參考數值，協助勞工快速進行試算。本次試算表改版提供各項參考數值，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。