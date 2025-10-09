聽新聞
勞團籲無薪假法制化 勞動部長洪申翰：願評估研議
面對美國對等關稅衝擊，製造業等多家事業單位實施無薪假，截至今年9月底止，國內減班休息人數已經來到8505人，其中9成以上都是受到關稅衝擊，實施人數屢創今年新高。勞團昨晚呼籲減班休息應入法，勞動部長洪申翰今允諾，願評估研議。
台灣工人鬥陣總工會昨晚透過聲明指出，目前政府是由「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應注意事項」進行減班休息的相關規定，並沒有法律規定要雇主與勞工達成減班休息約定時，應向政府進行通報，所以目前的統計數字並不確實，還有非常多未通報的人數，政府根本沒辦法進行掌握，要求政府應推動減班休息立刻入法。
立法院衛環委員會今天邀請勞動部部長針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告，並備質詢。
洪申翰接受媒體聯訪時說，事業單位實施減班休息，目的是要避免直接解僱勞工，而企業如果在未經勞工同意下就實施減班休息，就已違法勞基法規定。
洪申翰說，針對勞團呼籲減班休息應該法制化的訴求，願意來評估和研議。
