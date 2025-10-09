AI 革命與永續轉型夾擊！PwC Taiwan 揭企業治理成長關鍵
面對全球政經局勢劇變、AI技術突飛猛進與永續浪潮加速，企業治理正面臨轉型關鍵期。PwC Taiwan指出，台灣企業同時要應對通膨、地緣政治、關稅政策與永續轉型壓力，如何強化治理與韌性，將是未來兩年的生存與成長關鍵。
根據《2025全球暨台灣企業領袖調查報告》，美國川普政府上路後的新一輪關稅措施，已推升全球供應鏈重組壓力。PwC商務法律事務所合夥律師李益甄指出，美國對全球產品祭出基礎關稅、對等關稅及232條款等多重稅制，企業若採三角貿易，須備妥文件以符合「首次銷售原則」，否則恐遭補稅或課罰高達40%。另有企業改在低稅率國生產，也必須留意原產地規則，避免被認定為「轉運」。
在投資面上，資誠美國業務負責人蘇宥人提醒，雖然美國針對製造與研發支出祭出優惠，例如晶片法抵減率上調至35%，但企業仍須審慎評估稅務、簽證與派遣風險，並密切追蹤綠能優惠提前終止的影響。另一方面，南向布局仍是台商分散風險的重要方向，資誠會計師鮑敦川指出，泰國、越南、馬來西亞與印尼政策變化快速，企業必須提前強化法遵與稅務治理。
此外，AI與永續成為企業轉型兩大主軸。PwC指出，生成式AI雖能帶動營運效率，但企業應建立「資料—治理—模型—場景」的閉環架構，以確保AI應用安全可靠；而永續轉型方面，台灣碳費制度上路、歐盟禁用強迫勞動產品，企業須同步整合財務與永續資訊，確保揭露一致、透明可查。
PwC強調，健全的公司治理、負責任的AI及供應鏈韌性，將是企業邁向永續與全球競爭力的根基。唯有在變局中持續重塑價值，才能在未來市場中占得先機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言