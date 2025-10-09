快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

AI 革命與永續轉型夾擊！PwC Taiwan 揭企業治理成長關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

面對全球政經局勢劇變、AI技術突飛猛進與永續浪潮加速，企業治理正面臨轉型關鍵期。PwC Taiwan指出，台灣企業同時要應對通膨、地緣政治、關稅政策與永續轉型壓力，如何強化治理與韌性，將是未來兩年的生存與成長關鍵。

根據《2025全球暨台灣企業領袖調查報告》，美國川普政府上路後的新一輪關稅措施，已推升全球供應鏈重組壓力。PwC商務法律事務所合夥律師李益甄指出，美國對全球產品祭出基礎關稅、對等關稅及232條款等多重稅制，企業若採三角貿易，須備妥文件以符合「首次銷售原則」，否則恐遭補稅或課罰高達40%。另有企業改在低稅率國生產，也必須留意原產地規則，避免被認定為「轉運」。

在投資面上，資誠美國業務負責人蘇宥人提醒，雖然美國針對製造與研發支出祭出優惠，例如晶片法抵減率上調至35%，但企業仍須審慎評估稅務、簽證與派遣風險，並密切追蹤綠能優惠提前終止的影響。另一方面，南向布局仍是台商分散風險的重要方向，資誠會計師鮑敦川指出，泰國、越南、馬來西亞與印尼政策變化快速，企業必須提前強化法遵與稅務治理。

此外，AI與永續成為企業轉型兩大主軸。PwC指出，生成式AI雖能帶動營運效率，但企業應建立「資料—治理—模型—場景」的閉環架構，以確保AI應用安全可靠；而永續轉型方面，台灣碳費制度上路、歐盟禁用強迫勞動產品，企業須同步整合財務與永續資訊，確保揭露一致、透明可查。

PwC強調，健全的公司治理、負責任的AI及供應鏈韌性，將是企業邁向永續與全球競爭力的根基。唯有在變局中持續重塑價值，才能在未來市場中占得先機。

AI 美國 關稅

延伸閱讀

北美市場下單放緩 台紡織業拚度過關稅衝擊

美加元首會談…關稅也沒降

WTO示警 明年貿易大減速

歐盟鋼鐵關稅擬拉高至50% 台、韓等恐受影響

相關新聞

批無薪假人數趨緩卻不見長期預估 立委：勞動部嚴重低估、喪事喜辦

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，今年4月美國祭出對等關稅談判後，國內減班休息（俗稱無薪假）人數便不斷攀高，由於對等關稅...

陳冲呼籲儘早完成智財權修法鬆綁 以免妨礙AI發展

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「AI與IPR的情結」為題發文指出，智慧財產權的範圍過大已經干預到AI的發展，去年12月...

影／輝達落腳松南營區？蔣萬安：只要在台北就是加分

賴清德總統昨天表示中央全力協助輝達在台設總部，據了解其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。台北市長蔣萬安上午出席「斯文里...

因應美國關稅衝擊 經濟部四大措施助產業進度曝光

為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，經濟部指出，行政院9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特...

勞團籲無薪假法制化 勞動部長洪申翰：願評估研議

面對美國對等關稅衝擊，製造業等多家事業單位實施無薪假，截至今年9月底止，國內減班休息人數已經來到8505人，其中9成以上...

勞工退休金試算表升級 雇提加自提退休金翻倍

勞動部日前改版上線「勞工個人退休金試算表」，直接提供各項參考數值，協助勞工快速進行試算。本次試算表改版提供各項參考數值，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。