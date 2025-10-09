勞動部：移工轉任中階技術人力 免繳就安費

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部勞動力發展署為提供雇主長期穩定跨國勞動力，推動「移工留才久用方案」，雇主可將符合資格的優秀資深移工轉任中階技術人力，及留用在台畢業取得副學士學位以上的僑外生，且雇主將移工轉任中階技術人力後，除可免繳納就安費，原移工名額也可再提出申請，讓人力運用更彈性。

勞發署表示，除可免繳納就安費之外，雇主如果聘僱中階技術人力，還有三大好康資訊：

第一，外國中階技術人力在台工作無年限「好放心」。

依就服法規定，除外籍家庭看護工在台工作年限上限為14年以外，其他業別的移工累計工作滿12年就不得繼續在台工作，如果雇主將符合資格的移工轉任為中階技術人力後，就可以使他們繼續在台工作且無年限，除可保障移工的工作機會，同時也提供雇主更長期且穩定的跨國勞動力。

第二，留下外籍優秀人才「好安心」。

資深移工具有豐富的工作經驗及純熟的技術，雇主將其轉任中階技術人力，除可節省新聘移工的招募及訓練成本，轉任中階技術人力的移工也能繼續在熟悉的工作場域，於工作之餘提供新進的移工工作經驗與Know-how，協助完成工作，讓雇主對於技術傳承及人員培訓更省心。

第三，勞雇關係穩定「好寬心」。

外國中階技術人力已具備一定的專業技能與經驗，繼續僱用不僅能發揮他們的技術能力，更可以有效降低人力流動所帶來的斷層風險，並可透過提供外國中階技術人力薪資保障與職涯發展機會，穩定勞雇關係，有助於延續技術及維持企業營運，為雇主帶來更多實質效益。

勞發署表示，為進一步協助雇主申辦外國中階技術人力，已成立「移工留才久用服務中心」，民眾除可至位於新竹的留才中心據點臨櫃諮詢、或來電專線諮詢，也可以於官網線上預約視訊諮詢，提供申辦流程指引與疑義排除。所有申辦過程，都可由留才中心專人專案一案到底服務。

勞發署提到，為使雇主更加清楚瞭解方案資訊，留才中心每年都會至各縣市舉辦移工留才久用方案宣導說明會，並邀請已成功留用外國中階技術人力的雇主進行經驗交流分享，讓雇主輕鬆掌握資訊省時又省力。

「移工留才久用方案」自推動以來獲得各界肯定，符合申請條件的雇主都歡迎隨時提出申請，以適時補充所需照顧人力及為產業長期發展提供穩固優質勞動力，創造勞雇雙贏。

移工 勞動部 薪資

