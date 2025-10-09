勞工退休金試算表升級 雇提加自提退休金翻倍

勞動部日前改版上線「勞工個人退休金試算表」，直接提供各項參考數值，協助勞工快速進行試算。本次試算表改版提供各項參考數值，讓勞工能夠選擇更貼近自身的狀況，以瞭解未來需要的退休金，當勞工越早開始準備，退休金累積效果就越明顯。

勞動部表示，依據《勞工退休金條例》的退休金制度（勞退新制），勞工領取的退休金，會因為工作年資、提繳工資、投資報酬率、工資成長率及自願提繳等而有不同，為了讓勞工更便利並貼近個人需求，據以推估未來退休金累積的情況。

勞動部日前改版上線「勞工個人退休金試算表」，直接提供各項參考數值，協助勞工快速進行試算。以往勞工需要自行輸入相關資料，如今試算表已提供相關真實數據，提供勞工直接點選，相關功能調整如下：

一、開始工作與退休年齡：勞工可透過滑桿功能，直接選取退休年齡，試算表會依據勞工選取的年齡，顯示對應的平均餘命。

二、勞工提繳工資：勞工可透過滑桿功能，選取提繳工資，或輸入實際工資後，試算表會自動對應到正確的月提繳工資。

三、退休金提繳率：分為「只有雇提」與「還有自提」選項，勞工點選後，可試算有無自提退休金的差異。

四、勞退新制基金平均報酬率：提供勞退新制基金「近1年」、「近3年」、「近5年」、「近10年」、「成立迄今」之平均報酬率。

五、工資成長率：提供「最低工資」、「總薪資中位數」、「每人每月總薪資」、「每人每月經常性薪資」及「台灣省最低生活費」的年化成長率，勞工可依自身薪調狀況選擇最合適的參考數值。

六、勞工個人退休金專戶現有金額：已有工作的勞工，可以先到勞工保險局E化服務系統查詢個人退休金專戶的金額，填入試算表後，即可依照勞工其他輸入的各項試算數值，一併推估未來退休金可以累積的金額。

七、試算結果：為了讓勞工清楚瞭解「僅由雇主提繳」與「勞工自願提繳」的差異，試算表在勞工「只有雇提」時，試算表會同時呈現「只有雇提」與「自提6％」兩種累積退休金的情境比較圖。

勞動部指出，本次試算表改版提供各項參考數值，讓勞工能夠選擇更貼近自身的狀況，以瞭解未來需要的退休金，當勞工越早開始準備，退休金累積效果就越明顯。

勞動部舉例，勞工進入到試算表後，先點選開始工作年齡為「25歲」至「65歲」退休，提繳工資輸入「3萬元」，退休金提繳率點選「只有雇提」，勞退新制基金平均報酬率，手動輸入「6.09％」，工資成長率點選「每人每月經常性薪資年化成長率」（1.44％）。

依照上述試算結果，勞工工作到65歲時，專戶約可累積433萬餘元，若有「自提6％」，專戶約可累積866萬餘元，直接翻倍。

勞動部說明，勞工個人退休金試算表主要是依據勞工選擇的條件，推估未來可以領取的退休金金額。

勞工如果想要知道目前個人退休金專戶內實際累積的金額，可至勞工保險局e化服務系統使用多元管道進行查詢，或透過申請勞動保障卡、郵政金融卡開通查詢功能等，至發卡銀行之ATM進行查詢，或親自到勞工保險局各地辦事處臨櫃查詢。