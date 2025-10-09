快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

聽新聞
0:00 / 0:00

批無薪假人數趨緩卻不見長期預估 立委：勞動部嚴重低估、喪事喜辦

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立委廖偉翔（左）表示，面對無薪假的趨勢，勞動部應提早準備，要求勞動部提出相關評估。圖／取自國會直播頻道
立委廖偉翔（左）表示，面對無薪假的趨勢，勞動部應提早準備，要求勞動部提出相關評估。圖／取自國會直播頻道

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，今年4月美國祭出對等關稅談判後，國內減班休息（俗稱無薪假）人數便不斷攀高，由於對等關稅仍在談判階段，預估人數還會一路攀升到年底。立委今表示，勞動部嚴重低估無薪假的趨勢，也未有相關評估，儼然是「喪事喜辦」。

根據勞動部1日公布的最新減班休息統計，實施減班休息的公司有398家、人數8505人，本次家數增加65家，人數增加1171人。其中受美國對等關稅影響的事業單位有310家、7755人，較上期再增68家、1509人，占通報人數9成，重災區仍是製造業。勞動部日前指出，雖然數仍在增加，但和9月相比，增幅已開始趨緩，後續仍待觀察。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部部長針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告，並備質詢。

立委廖偉翔質詢時說，雖然勞動部強調減班休息增長已見趨緩，但卻未見中長期的相關評估，看起來勞動部已低估無薪假，甚至看起來是「喪事喜辦」。

勞動部長洪申翰表示，政府要設想最嚴峻的情境才是負責任，已多次綜合產業、智庫學界等資訊來推估，並假設各種情境的可能狀況，嚴峻的話就是無薪假人數會繼續增加，「但產業受到的衝擊不一定只是數字」。

廖偉翔說，所有政策都會遇到遞延狀況的可能，所以才要提早準備，勞動部之所以定期公布減班休息狀況，就是要讓大家知道現況，以及預估未來的趨勢，但具體評估的減班休息數字到今年底會是如何？洪申翰表示，會做好數字增加的準備，但未明確說明評估狀況。

立委邱鎮軍質詢時也說，勞動部說減班休息的增幅平緩，但整體數字增長看來還是「非常陡」，家數和人數還是一直在增加，目前沒有一個月是下降的，希望勞動部做好情境的預估，不希望只是用數字粉飾太平。

立委林月琴表示，中高齡就業者在整體製造業中占了約4成，假如職場不友善又加上減班休息，中高齡勞工將很難支撐生活開銷，要求勞動部應掌握高齡就業者的減班休息通報數量，確定減班休息是雙方合意，而非資方強迫。

減班休息 勞動部 對等關稅

延伸閱讀

台企遭點名「強迫勞動」 勞長洪申翰：會跟經濟部一起整體檢視

外看、旅宿業移工放寬時程？ 洪申翰：幾項前提下評估中

郝龍斌台中座談「盧挺郝」？ 有人說「誤會了」

台中盧系立委拱郝龍斌破解世代交替 胡志強也願剁頭保證這件事

相關新聞

批無薪假人數趨緩卻不見長期預估 立委：勞動部嚴重低估、喪事喜辦

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，今年4月美國祭出對等關稅談判後，國內減班休息（俗稱無薪假）人數便不斷攀高，由於對等關稅...

陳冲呼籲儘早完成智財權修法鬆綁 以免妨礙AI發展

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「AI與IPR的情結」為題發文指出，智慧財產權的範圍過大已經干預到AI的發展，去年12月...

影／輝達落腳松南營區？蔣萬安：只要在台北就是加分

賴清德總統昨天表示中央全力協助輝達在台設總部，據了解其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。台北市長蔣萬安上午出席「斯文里...

因應美國關稅衝擊 經濟部四大措施助產業進度曝光

為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，經濟部指出，行政院9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特...

勞團籲無薪假法制化 勞動部長洪申翰：願評估研議

面對美國對等關稅衝擊，製造業等多家事業單位實施無薪假，截至今年9月底止，國內減班休息人數已經來到8505人，其中9成以上...

勞工退休金試算表升級 雇提加自提退休金翻倍

勞動部日前改版上線「勞工個人退休金試算表」，直接提供各項參考數值，協助勞工快速進行試算。本次試算表改版提供各項參考數值，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。