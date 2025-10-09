批無薪假人數趨緩卻不見長期預估 立委：勞動部嚴重低估、喪事喜辦

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，今年4月美國祭出對等關稅談判後，國內減班休息（俗稱無薪假）人數便不斷攀高，由於對等關稅仍在談判階段，預估人數還會一路攀升到年底。立委今表示，勞動部嚴重低估無薪假的趨勢，也未有相關評估，儼然是「喪事喜辦」。

根據勞動部1日公布的最新減班休息統計，實施減班休息的公司有398家、人數8505人，本次家數增加65家，人數增加1171人。其中受美國對等關稅影響的事業單位有310家、7755人，較上期再增68家、1509人，占通報人數9成，重災區仍是製造業。勞動部日前指出，雖然數仍在增加，但和9月相比，增幅已開始趨緩，後續仍待觀察。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部部長針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告，並備質詢。

立委廖偉翔質詢時說，雖然勞動部強調減班休息增長已見趨緩，但卻未見中長期的相關評估，看起來勞動部已低估無薪假，甚至看起來是「喪事喜辦」。

勞動部長洪申翰表示，政府要設想最嚴峻的情境才是負責任，已多次綜合產業、智庫學界等資訊來推估，並假設各種情境的可能狀況，嚴峻的話就是無薪假人數會繼續增加，「但產業受到的衝擊不一定只是數字」。

廖偉翔說，所有政策都會遇到遞延狀況的可能，所以才要提早準備，勞動部之所以定期公布減班休息狀況，就是要讓大家知道現況，以及預估未來的趨勢，但具體評估的減班休息數字到今年底會是如何？洪申翰表示，會做好數字增加的準備，但未明確說明評估狀況。

立委邱鎮軍質詢時也說，勞動部說減班休息的增幅平緩，但整體數字增長看來還是「非常陡」，家數和人數還是一直在增加，目前沒有一個月是下降的，希望勞動部做好情境的預估，不希望只是用數字粉飾太平。

立委林月琴表示，中高齡就業者在整體製造業中占了約4成，假如職場不友善又加上減班休息，中高齡勞工將很難支撐生活開銷，要求勞動部應掌握高齡就業者的減班休息通報數量，確定減班休息是雙方合意，而非資方強迫。