台企遭點名「強迫勞動」 勞長洪申翰：會跟經濟部一起整體檢視

美國海關暨邊境保護局（CBP）上月底宣布，台灣巨大公司涉嫌奴役勞工，對自行車產品暫時扣押，禁止進口美國市場。有關強迫勞動議題，勞動部長洪申翰指出，美方現在點名個別企業，勞動部會跟經濟部一起協助企業，做通案性的整體檢視。

洪申翰9日赴立法院衛環委員會針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告並備質詢，會前接受媒體聯訪。

洪申翰表示，這段時間有蠻多人關心強迫勞動，國際上確實對於強迫勞動越來越重視，相關認定也一直在強化，勞動部其實很清楚看到這個趨勢。進一步說，現在如果關於勞工權益的保障沒有做好，已經變成企業在營運上的經濟風險。

洪申翰指出，雖然美方現在點名個別的企業，但勞動部不會以個案來看待，也會跟經濟部一起做整體的檢視，協助企業來做通案性的檢視。

另外，有關機構中階技術工的薪資29,000元，明年會比最低工資29,500元低，對於中階技術工的薪資近期是否調整？洪申翰回應，最低工資的調升，本來就會連動一些相關薪資水準的調整，勞動部現在一併在做一些薪資水準調整的評估。