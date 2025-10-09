快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

外看、旅宿業移工放寬時程？洪申翰：幾項前提下評估中

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

有關賴清德總統提出放寬外籍家庭幫傭申請資格，以及解決旅宿業人力荒，勞動部洪申翰表示，依照「保護本國勞工權益、確認託育品質、降低家庭照顧負擔」等前提下，勞動部正在評估中，若有結果時，會盡快跟大家做報告。

洪申翰9日赴立院衛環委員會針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告並備質詢，會前接受媒體聯訪。

有關賴總統提出放寬外籍家庭幫傭申請資格，洪申翰表示，勞動部現在依照行政院在院會上的指示，在幾項前提之下，正在做評估。幾項前提包括：保護本國勞工權益、確認託育品質、降低家庭照顧負擔。

被問及，除了家庭幫傭外，今年底之前，對旅宿業或其他產業的人力荒會是否有進一步協助？洪申翰說，其實當然有看到產業對於人力上的需求，勞動部依照產業的用人需求，及保護本國勞工權益的這幾個前提，正在評估相關政策。研議有結果時，會盡快跟大家做報告。

至於印度移工的MOU去年已經簽屬，是否會有進一步的接洽，洪申翰表示，雙方其實一直有保持聯繫，也一直保持在洽談的過程之中。一樣也是等有結果的時候，會跟大家做報告。

勞動部 移工 洪申翰

延伸閱讀

「雇主隱匿無薪假黑數」未通報怕曝光 洪申翰允絕不公布公司名

「災後復原重建及清理因應作為」專題報告 部長呼籲立院支持後續經費

好時光靚市集今成果發表 店家陳情勞動部長「支持計畫別像放煙火」

關稅衝擊「減班休息人數」再創今年新高！ 勞動部長最新說法曝

相關新聞

批無薪假人數趨緩卻不見長期預估 立委：勞動部嚴重低估、喪事喜辦

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，今年4月美國祭出對等關稅談判後，國內減班休息（俗稱無薪假）人數便不斷攀高，由於對等關稅...

陳冲呼籲儘早完成智財權修法鬆綁 以免妨礙AI發展

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「AI與IPR的情結」為題發文指出，智慧財產權的範圍過大已經干預到AI的發展，去年12月...

影／輝達落腳松南營區？蔣萬安：只要在台北就是加分

賴清德總統昨天表示中央全力協助輝達在台設總部，據了解其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。台北市長蔣萬安上午出席「斯文里...

因應美國關稅衝擊 經濟部四大措施助產業進度曝光

為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，經濟部指出，行政院9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特...

勞團籲無薪假法制化 勞動部長洪申翰：願評估研議

面對美國對等關稅衝擊，製造業等多家事業單位實施無薪假，截至今年9月底止，國內減班休息人數已經來到8505人，其中9成以上...

勞工退休金試算表升級 雇提加自提退休金翻倍

勞動部日前改版上線「勞工個人退休金試算表」，直接提供各項參考數值，協助勞工快速進行試算。本次試算表改版提供各項參考數值，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。