外看、旅宿業移工放寬時程？洪申翰：幾項前提下評估中

有關賴清德總統提出放寬外籍家庭幫傭申請資格，以及解決旅宿業人力荒，勞動部長洪申翰表示，依照「保護本國勞工權益、確認託育品質、降低家庭照顧負擔」等前提下，勞動部正在評估中，若有結果時，會盡快跟大家做報告。

洪申翰9日赴立院衛環委員會針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告並備質詢，會前接受媒體聯訪。

有關賴總統提出放寬外籍家庭幫傭申請資格，洪申翰表示，勞動部現在依照行政院在院會上的指示，在幾項前提之下，正在做評估。幾項前提包括：保護本國勞工權益、確認託育品質、降低家庭照顧負擔。

被問及，除了家庭幫傭外，今年底之前，對旅宿業或其他產業的人力荒會是否有進一步協助？洪申翰說，其實當然有看到產業對於人力上的需求，勞動部依照產業的用人需求，及保護本國勞工權益的這幾個前提，正在評估相關政策。研議有結果時，會盡快跟大家做報告。

至於印度移工的MOU去年已經簽屬，是否會有進一步的接洽，洪申翰表示，雙方其實一直有保持聯繫，也一直保持在洽談的過程之中。一樣也是等有結果的時候，會跟大家做報告。