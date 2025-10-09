聽新聞
龔明鑫：助美建類科學園區 台灣量能延伸

聯合報／ 記者黃婉婷屈彥辰／台北報導
經濟部長龔明鑫（中）。 記者曾學仁／攝影
經濟部長龔明鑫（中）。 記者曾學仁／攝影

美拋台美晶片製造「五五分」，經濟部龔明鑫表示，比例上不會有這種情況，目前赴美投資主導權在台積電，最先進製程及最大生產量會落腳台灣，台灣廠仍最賺錢。立委也關注我方有意助美建立「類科學園區」，他則以輝達在台設立研發中心為例，強調這是「能量延伸」。

美國商務部長盧特尼克拋出「五五分」構想，我國主責關稅談判的行政院副院長鄭麗君否認，稱「不會答應這樣的條件」。

龔明鑫昨在立法院受訪指出，以現在布局來看，台積電預估赴美投資一六五○億美元，包括六個先進製程廠，但光是台灣布局，已對外透露的廠區超過十幾座，未來可能更多，「比例上來講，不會有台美五五分」。

能否談出比五五分更好條件，龔明鑫表示，別忘了台積電在美投資是獨資，台積電母公司立足台灣，最先進製程仍會根留；以量來說，多數都會在台灣生產，從過去經驗跟未來預期，台灣廠仍是最賺錢的廠。

對於台積電赴美國、日本、德國等投資，政府是否支持？龔明鑫說，政府的態度是，哪個地方有訂單可賺錢，對國家安全無虞、對產業有幫助，政府會提供行政協助，也可以透過政府與對方政府接洽，爭取優惠或稅額協助。

國民黨立委林思銘質詢，在美國建類科學園區，是否「肥美國，瘦台灣」，把產業送過去？龔明鑫回應，「這是我們的能量的延伸」，台灣力量會更大，這很像輝達為何要在台灣設研發中心。

