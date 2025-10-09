林信義三戰APEC 如何會川普受關注

總統府昨天宣布，賴清德總統今年再度敦請總統府資政林信義代表出席今年在南韓舉行的亞太經濟合作（ＡＰＥＣ）經濟領袖會議。在野立委關注他若有機會見到大陸國家主席習近平、美國總統川普等人要怎麼談。

相較於去年美國總統拜登以及美國國務卿布林肯都與林信義互動晤談，今年林信義能否有機會與川普互動備受關注。傳出川普只打算在廿一日旋風訪問南韓十二小時，預期可見美中與美韓峰會，目的性相當明確，也加大我方不期而遇的難度。

林信義去年銜賴總統之命，出席在秘魯舉行的ＡＰＥＣ領袖會議，與美國總統拜登進行多次互動，林信義稱與拜登交流台美議題，並邀請拜登訪台；拜登則回應「I will（我會）」。

此外，林信義去年與美國時任國務卿布林肯及許多經濟體代表有雙邊場邊會談或互動，包含在會場和習近平打招呼。

總統府發言人郭雅慧指出，林信義曾於二○○五年及去年兩度以領袖代表身分出席經濟領袖會議，深入了解並掌握ＡＰＥＣ運作及相關議題討論，是代表賴總統出席今年經濟領袖會議最合適的人選。

國民黨立委賴士葆表示，林信義當過行政院副院長，意識形態沒這麼強，並非深綠，去年表現四平八穩，對該人選不會有太大意見，但ＡＰＥＣ都是各國領袖去，就要看怎麼為台灣發聲，尤其若有機會見到習近平、美國總統川普等人，要看怎麼談兩岸和平及國際經貿等，幫台灣加分。

民眾黨立委林國成表示，林信義連續兩年代表台灣出席，看起來賴政府多向扁政府借將，相較於行政院副院長鄭麗君，過去毫無外交與經貿等經驗，造成台美關稅談判節節敗退，林信義曾任經濟部長等職位，「當然比鄭麗君好」，祝福林信義為台灣做一點事。