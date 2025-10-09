林信義任APEC領袖代表

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（領袖峰會）將於10月31日至11月1日在南韓慶州登場。總統府昨（8）日宣布，賴清德總統經慎重考慮，再度請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義出任代表。

總統府發言人郭雅慧表示，林信義曾於2005年、2024年兩度以領袖代表身分出席領袖峰會，對APEC運作及相關議題討論有深入瞭解及掌握，是代表賴總統出席今年峰會的最合適人選。

據了解，今年南韓主辦APEC主題為「打造永續明天」，三大優先領域包含：「連結：透過促進貿易與投資，及推動實體、制度性及人際交流強化連結」、「創新：透過消弭差距及促進人工智慧合作強化數位創新」、「繁榮：透過應對全球挑戰實現永續暨包容性成長與繁榮」。

郭雅慧指出，其中「人工智慧」以及「因應人口挑戰」兩大主軸，與賴總統上任後致力推動台灣成為「人工智慧島」，並提出「健康台灣」願景、積極布局AI晶片、智慧製造、智慧醫療與數位治理等政策方向高度契合。

郭雅慧表示，林信義長年深耕產業界，兼具制訂及執行國家重大經濟決策經驗，對台灣產業發展及全球經貿情勢也有深刻掌握，相信能在APEC完整分享台灣施政願景與成果，圓滿達成賴總統交付任務。

據了解，高層對於領袖代表人選的考量重點在於，必須熟悉國家經貿政策，並了解APEC運作及當前經貿重要議題。台灣近年在前總統蔡英文時代，曾六度由台積電創辦人張忠謀擔任代表；賴總統在2024年則由前行政院副院長林信義擔任代表，今年同樣請林信義擔起重任。