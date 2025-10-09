通膨趨緩 CPI漲幅寫四年半新低

主計總處昨（8）日公布9月消費者物價指數（CPI）年增1.25％，為近四年半新低，較8月的1.6％明顯收斂，已連五月低於2％通膨警戒線。若觀察行政院穩定物價小組關注的17項民生物資指數年增率為2.47％，同樣寫四年半來新低，反映物價漲幅趨緩。

主計總處專門委員曹志弘指出，9月CPI漲勢趨緩有三大原因。首先，雖樺加沙颱風在9月來襲，但目前統計農損為3,200萬元，相較於楊柳、丹娜絲颱風合計農損達28億元，影響相對小，加上目前氣候大致穩定，蔬菜順利復耕，使農產品供給恢復正常。

其次，9月起新購汽機車貨物稅減徵，加上業者促銷優惠力道強勁，帶動交通工具CPI年減2.94％；第三，去年9月適逢中秋節，基期相對偏高，也使今年漲幅顯得溫和。

從七大類項目變動觀察，食物類年增2.64％，漲幅最高；其次是雜項類漲2.54％、醫藥保健漲1.94％、居住類漲1.61％、教養娛樂漲0.92％，衣著類與交通通訊類分別下跌0.93％及2.02％。主計總處指出，若排除蔬果與能源，核心CPI年增率1.62％，為七個月新低，顯示整體通膨壓力持續減緩。

居住類當中，房租指數年增2.14％，寫近20個月低點，顯示租屋市場漲勢趨緩、價格逐步回穩。

展望10月，曹志弘指出，儘管電價調漲，但住宅用電平均調漲4.3％、小商家電費約增加70元，對物價影響有限，預估僅使今年的CPI年增率上升約0.01個百分點，對明年CPI年增率影響約0.04個百分點。若氣候維持穩定、農產品供應正常，預期10月CPI年增率仍將持平，物價水準可望維持穩定。