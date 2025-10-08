聽新聞
丹娜絲颱風侵襲光電板受損 經濟部：全數清理完成
丹娜絲颱風來襲，造成光電案場受損，經濟部能源署表示丹娜絲風災光電損害33個案場，整體受損容量僅占總設置容量千分之4，目前皆已完成損壞光電板之清理作業，並由業者送至合法處理機構進行處理落實回收機制，善盡永續環境責任。
經濟部能源署說明，丹娜絲颱風災損較為嚴重之嘉義4座滯洪池水面型光電之破損光電板已清理完畢，嘉義新塭（7月24日完成）、貴舍（7月30日完成）、荷苞嶼（7月30日完成）三處案場皆已完成水面損壞光電板及廢棄光電板清理作業，另新庄案場水面損壞光電板於7月30日完成清理作業，廢棄光電板已於9月5日暫置於案場附近符合環境部標準的暫置區，並依事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準進行放置。
經濟部能源署表示，新庄案場目前暫置約4噸損壞光電板及浮具，將持續督促業者於本周送至苗栗回收處理廠，確保再生能源推動與環境永續並行，打造安全、清潔的綠能環境。
