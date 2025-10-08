快訊

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲颱風侵襲光電板受損 經濟部：全數清理完成

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
丹娜絲颱風造成光電場受損嚴重，嘉義義竹新庄滯洪池光電板未能在期限內清除完畢。聯合報系資料照
丹娜絲颱風造成光電場受損嚴重，嘉義義竹新庄滯洪池光電板未能在期限內清除完畢。聯合報系資料照

丹娜絲颱風來襲，造成光電案場受損，經濟部能源署表示丹娜絲風災光電損害33個案場，整體受損容量僅占總設置容量千分之4，目前皆已完成損壞光電板之清理作業，並由業者送至合法處理機構進行處理落實回收機制，善盡永續環境責任。

經濟部能源署說明，丹娜絲颱風災損較為嚴重之嘉義4座滯洪池水面型光電之破損光電板已清理完畢，嘉義新塭（7月24日完成）、貴舍（7月30日完成）、荷苞嶼（7月30日完成）三處案場皆已完成水面損壞光電板及廢棄光電板清理作業，另新庄案場水面損壞光電板於7月30日完成清理作業，廢棄光電板已於9月5日暫置於案場附近符合環境部標準的暫置區，並依事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準進行放置。

經濟部能源署表示，新庄案場目前暫置約4噸損壞光電板及浮具，將持續督促業者於本周送至苗栗回收處理廠，確保再生能源推動與環境永續並行，打造安全、清潔的綠能環境。

光電板 再生能源 丹娜絲颱風

延伸閱讀

南市助業者風災後復養 虱目魚價高峰回落趨穩

台南一中學生加入台南鏟子超人隊赴花蓮救災 市府公開嘉勉

烏山頭浮動光電板引疑慮 彭啓明：水面型光電是否環評 和能源署研議中

賴總統訪台南七股 盼丹娜絲風災後重建早日完成

相關新聞

丹娜絲颱風侵襲光電板受損 經濟部：全數清理完成

丹娜絲颱風來襲，造成光電案場受損，經濟部能源署表示丹娜絲風災光電損害33個案場，整體受損容量僅占總設置容量千分之4，目前...

觀光業史上第一！六福奪PATA亞太旅遊金獎

台灣已邁入大缺工時代，根據行政院主計總處統計，2024年底工業及服務業職缺數高達24.7萬個，觀光業更是首當其衝。為此六...

居住類CPI年增1.6％ 寫三年半新低

主計總處最新公布9月消費者物價指數（CPI），居住類年增率為1.61％，已連續六個月低於2％，更寫下三年半以來新低。當中...

9月CPI年增1.25％ 創四年半新低

主計總處8日公布9月消費者物價指數（CPI）年增1.25％，為近四年半新低，較8月的1.6％明顯收斂，已連續五個月低於2...

泰山控訴任由街口金科搬空帳戶 台新銀：絕無不依法行事或延誤

泰山公司（1218）投資街口支付36億元股權交易案愈演愈烈。泰山最近具狀指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購...

9月CPI年增1.25% 寫2021年4月以來新低

主計總處8日公布9月消費者物價指數（CPI），年增1.25％，較8月的1.6％明顯收斂，已連續5個月低於2％通膨警戒線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。