觀光業史上第一！六福奪PATA亞太旅遊金獎

台灣已邁入大缺工時代，根據行政院主計總處統計，2024年底工業及服務業職缺數高達24.7萬個，觀光業更是首當其衝。為此六福旅遊集團（2705）致力推動多元共融與幸福職場，繼獲頒2025亞洲雇主品牌指標--亞洲企業雇主獎雙獎項肯定後，近日再度站上國際舞台，勇奪「PATA亞太旅行金獎──最佳人力資本發展獎(Best Human Capital Development Program)」，成為台灣史上唯一獲此殊榮的觀光企業，這也是六福第二度拿下此大獎。

六福先前推出獨步全台的「大樂齡旅遊」，突破年齡框架，並以在地共生為主題，串接九大不同產業，包括旅行、交通、藝文及醫療等不同產業，打造樂齡觀光產業鏈，首創旅遊規劃師及圓夢管家團隊，提升熟齡族旅遊生活品質，讓長者及照護者得以喘息。此舉讓六福獲得評審團青睞，首度拿下PATA「永續發展與社會責任」金獎。如今六福集團再以推動創新人才的策略，積極推動青銀共融、女性領導力、聽障友善職場與廣納多元族群等，再次站上國際舞台，寫下台灣觀光史上新頁。

六福旅遊集團人資長蘇哲民分享，六福近年積極推動青銀共融、女性領導力、聽障友善職場與跨族群支持，並導入數位化溝通平台，即時回應員工各種需求；同時啟動全面加薪，超過97%員工受惠，自2024年11月至今平均每人領取約2個月獎金，績優同仁最高近4個月。六福更推動員工持股信託與人才培育計畫，全年人力資源投入突破億元，展現企業與員工共榮共好的決心。

六福多元共融職場有五大亮點：

1.青銀共融：中高齡員工占比33%，透過職務再設計與智慧機器人導入，協助青銀共融。 2.女性領導力：女性主管比例超過50%、女性董事比例達43%，遠高於台灣上市公司平均。 3.聽障友善職場：針對聽障者特質，量身打造完整配套，協助聽障同仁融入職場。 4.廣納多元族群：多元國籍、身心障礙同仁的任用遠高於一般企業，展現友善包容職場。 5.數位化溝通：多元通訊平台，保障同仁隱私並即時回應員工需求。

此次榮獲PATA國際金獎，不僅再次印證六福在人力資本發展、幸福企業與永續旅遊上的表現，也為台灣企業寫下國際舞台的新里程碑。