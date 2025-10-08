居住類CPI年增1.6％ 寫三年半新低

主計總處最新公布9月消費者物價指數（CPI），居住類年增率為1.61％，已連續六個月低於2％，更寫下三年半以來新低。當中房租指數年增率為2.14％，同樣寫下近20個月低點，顯示租屋市場漲勢趨緩、價格逐步回穩。

根據主計總處統計，在居住類細項中，家庭管理費用漲幅最大，年增4.52％；其次為房租2.14％、住宅維修費0.93％、水電燃氣費0.33％。僅家庭用品價格相對穩定，9月年減0.48％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近期通膨降溫，房租漲勢也出現趨緩，居住類指數年增率穩定維持在2％以下，顯示租屋市場相對平穩。過去幾年因租約到期或換約調漲的租金，多已反映完畢，市場波動明顯減少。

曾敬德指出，影響房租的因素眾多，包括通膨、房價走勢、新成屋落成後的比價效應、房東房貸成本變化，以及政府租金補貼政策等。不過，房租最終仍取決於市場供需。

他進一步分析，前兩年「新青安」房貸政策上路後，不少租客轉為購屋，使部分房東一度面臨出租難度增加的情況，但目前市場已回歸常態。再加上目前房價趨於持平，支撐租金續漲的動能減弱，除非市場供需出現明顯變化，否則短期內房租大致將維持穩定，居住成本漲勢可望持續收斂。