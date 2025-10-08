泰山控訴任由街口金科搬空帳戶 台新銀：絕無不依法行事或延誤

泰山公司（1218）投資街口支付36億元股權交易案愈演愈烈。泰山最近具狀指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買老股」14億元，且多次發文給台新銀行提醒應禁止街口金科動支該帳戶資金，沒想到台新銀行仍讓胡亦嘉搬空帳戶。對此，台新銀行聲明遵循法令規定辦理，絕無不依法行事或延誤情事。

台新銀行表示，「對客戶所涉司法爭議，均尊重法院裁判，對於客戶帳戶之管理亦是遵循法令規定辦理，絕無不依法行事或延誤情事。」

街口金科聲明稱，泰山公司將其於民事案件主張作為誣指胡亦嘉侵占之理由，胡亦嘉再次強調：街口金科依法及依約對泰山公司根本沒有任何受託義務，亦無任何判決裁定禁止街口金科對股款為動支，並無挪用一說。