泰山街口爭議 台新銀：絕無不依法行事或延誤情事

泰山（1218）指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占14億元購買街口金科的款項。表示因為投資案未獲許可，多次發文要求收款帳戶的台新銀行，禁止街口金科動用該資金，但台新銀不理會。對此，台新銀回應，「絕無不依法行事或延誤情事」。

台新銀強調，對客戶涉及的司法爭議，均尊重法院判決，對於客戶帳戶管理也是遵循法令規定辦理。

銀行主管表示，銀行若要扣押帳戶，要有司法機關的正式執行命令，若只是企業或個人函文「那裡有效力？」但只要法院有公文，當然會執行。

台灣第二大電子支付平台「街口支付」，前年將4成股權以36億元賣給老牌食品廠泰山，但智財法院最近判決該交易無效；此外，泰山新經營團隊近來更發現，前董事長詹景超在2年前以14億元高價收購胡亦嘉旗下的街口金科公司，但因為最後投資案未獲經濟部許可，法院裁定暫時處分狀態，交易暫停。

可是已匯入街口金科的款項卻被挪用到街口集團使用，泰山表示先前曾多次發文給收款帳戶所屬的台新銀，提醒應禁止街口金科動支該帳戶資金，但台新銀不予理會。