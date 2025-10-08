快訊

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

輕颱「娜克莉」今下午2時生成 未來路徑及影響程度曝光

台灣模式恐人才資金外流？ 龔明鑫：政府無法幫企業宣布規劃

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
經濟部長龔明鑫。記者余承翰／攝影
經濟部長龔明鑫。記者余承翰／攝影

日前傳出台美晶片五五分的疑慮，行政院副院長鄭麗君已經釋疑，強調不會有此事發生。立委8日再度質疑，鄭麗君所提的「台灣模式」，恐讓台灣半導體產業人才、資金都外流。對此，經濟部長龔明鑫說明，赴美投資是借力使力，不過詳細布局規劃，政府沒有辦法幫企業宣布。

龔明鑫今出席立法院財政委員會聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（2025年度至2027年度）」。

立委張啟楷質詢時表示，美國商務部長說，整個晶片投資金額，必須超過5,000億美金，從封測到整個封裝都要完成，要把整個產業鏈帶回美國，才能達成讓台灣參與。他質疑，這似乎跟鄭麗君所說的「台灣模式」一樣，依然有產業鏈外流疑慮？

龔明鑫答詢時首先重申，有關台美晶片五五分的部分，鄭麗君已經說了絕對不可能。

龔明鑫指出，目前預估，到了2028年，台積電（2330）赴美建設的廠房將可以開始量產，屆時那三個廠每月可以量產5.3萬片的晶片。現在「在台灣」5奈米以下的產能，每個月是25萬片，並且台灣方面直到2028年都還會再增建廠房，所以美國跟台灣的晶片產能不可能是一比一。

龔明鑫表示，上述提供的數據，都是實際的數字，屆時2028年在美國的三個廠房蓋完，大約是5萬片的月產能，而台灣現在月產能已經有25萬片。美國現在的產能，只有台灣的五分之一。

張啟楷質疑，賴清德總統說要協助美國成為AI世界中心、讓美國再次偉大，但應該要先讓台灣偉大？龔明鑫解釋，立足台灣、布局全球，這本來就是政策方向；台灣半導體做的非常好，美國才有辦法借助台灣的半導體做發展。

龔明鑫強調，台灣的這些廠商做全球布局，因此在各國當地可以發展、賺錢，這是好事啊。台灣方面，台積電也還會持續擴廠，最先進的技術都會在台灣繼續發展。

對於張啟楷擔憂，「資金有限、人才會外流，工作機會也會外流」，龔明鑫指出，其實赴國外投資是借力使力，借助對方國家的科技人才跟土地。政府沒有辦法幫企業宣布相關規劃，包括外移多少人才或資金，只能由企業主動對外公開相關資訊。

美國商務部 龔明鑫 晶片

延伸閱讀

綠委憂買俄輕油恐遭美關稅報復 龔明鑫：台塑願配合不買

拿輝達來台比擬 龔明鑫：助美建類科學園區是能量延伸

輝達若無望北市科可遷高雄？ 龔明鑫給答案

暫停繳納管輔導金、營運管理金？ 龔明鑫：可和地方協調研議

相關新聞

泰山今日再出招 街口創辦人胡亦嘉：相信法院會還給街口金科公道

泰山今天對於和街口支付母公司街口金科之間的民事訴訟再出招，指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買老股」的14...

泰山控訴任由街口金科搬空帳戶 台新銀：絕無不依法行事或延誤

泰山公司（1218）投資街口支付36億元股權交易案愈演愈烈。泰山最近具狀指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購...

9月CPI年增1.25% 寫2021年4月以來新低

主計總處8日公布9月消費者物價指數（CPI），年增1.25％，較8月的1.6％明顯收斂，已連續5個月低於2％通膨警戒線。

泰山街口爭議 台新銀：絕無不依法行事或延誤情事

泰山（1218）指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占14億元購買街口金科的款項。表示因為投資案未獲許可，多次發文要求...

台灣模式恐人才資金外流？ 龔明鑫：政府無法幫企業宣布規劃

日前傳出台美晶片五五分的疑慮，行政院副院長鄭麗君已經釋疑，強調不會有此事發生。立委8日再度質疑，鄭麗君所提的「台灣模式」...

狠批政府打房政策錯誤 李同榮：「房地產業」是就業火車頭

央行第3季理監事會後，特別以專欄探討「房地產產業是否為驅動經濟成長之主力」，以營建工程業、不動產業對經濟成長貢獻小，受僱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。