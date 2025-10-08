台灣模式恐人才資金外流？ 龔明鑫：政府無法幫企業宣布規劃

日前傳出台美晶片五五分的疑慮，行政院副院長鄭麗君已經釋疑，強調不會有此事發生。立委8日再度質疑，鄭麗君所提的「台灣模式」，恐讓台灣半導體產業人才、資金都外流。對此，經濟部長龔明鑫說明，赴美投資是借力使力，不過詳細布局規劃，政府沒有辦法幫企業宣布。

龔明鑫今出席立法院財政委員會聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（2025年度至2027年度）」。

立委張啟楷質詢時表示，美國商務部長說，整個晶片投資金額，必須超過5,000億美金，從封測到整個封裝都要完成，要把整個產業鏈帶回美國，才能達成讓台灣參與。他質疑，這似乎跟鄭麗君所說的「台灣模式」一樣，依然有產業鏈外流疑慮？

龔明鑫答詢時首先重申，有關台美晶片五五分的部分，鄭麗君已經說了絕對不可能。

龔明鑫指出，目前預估，到了2028年，台積電（2330）赴美建設的廠房將可以開始量產，屆時那三個廠每月可以量產5.3萬片的晶片。現在「在台灣」5奈米以下的產能，每個月是25萬片，並且台灣方面直到2028年都還會再增建廠房，所以美國跟台灣的晶片產能不可能是一比一。

龔明鑫表示，上述提供的數據，都是實際的數字，屆時2028年在美國的三個廠房蓋完，大約是5萬片的月產能，而台灣現在月產能已經有25萬片。美國現在的產能，只有台灣的五分之一。

張啟楷質疑，賴清德總統說要協助美國成為AI世界中心、讓美國再次偉大，但應該要先讓台灣偉大？龔明鑫解釋，立足台灣、布局全球，這本來就是政策方向；台灣半導體做的非常好，美國才有辦法借助台灣的半導體做發展。

龔明鑫強調，台灣的這些廠商做全球布局，因此在各國當地可以發展、賺錢，這是好事啊。台灣方面，台積電也還會持續擴廠，最先進的技術都會在台灣繼續發展。

對於張啟楷擔憂，「資金有限、人才會外流，工作機會也會外流」，龔明鑫指出，其實赴國外投資是借力使力，借助對方國家的科技人才跟土地。政府沒有辦法幫企業宣布相關規劃，包括外移多少人才或資金，只能由企業主動對外公開相關資訊。