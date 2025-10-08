狠批政府打房政策錯誤 李同榮：「房地產業」是就業火車頭

央行第3季理監事會後，特別以專欄探討「房地產產業是否為驅動經濟成長之主力」，以營建工程業、不動產業對經濟成長貢獻小，受僱員工人數比重也低的兩大因素為由，給予房產業否定看法，直指科技製造業才是經濟成長核心。

房產趨勢專家李同榮直批，央行發表此文動機可議，用意在「貶低房產業，合理化打房缺失」，他認同「科技產業」是「外銷的支柱」，但是「房地產業」卻是「內需的引擎」同樣重要。

他認為，央行不應有「誰才是火車頭」的思維，企圖打擊房市，房市問題真正要探討的是：為什麼台灣房產政策窮到只剩「打房」？到底誰是打房失速列車的「火車頭」？

李同榮指出，央行理監事會已經落幕，但其專欄文章直指房地產業對經濟貢獻度小，不如製造業，並指非經濟火車頭，掀起了無謂的戰火，還有理事竟稱不動產業雖有重要性，但沒有那麼重要。

李同榮直問，請問央行，人有五臟六腑，任何重要器官出問題都有可能致命，央行理事們能告訴我們哪個器官最重要？哪個器官貢獻不大，雖然重要，但不是那麼重要嗎？央行發表這些論述只有一個原因，就是在合理化打房的缺失與衍生的種種後遺症。

李同榮認為，火車頭產業指的是能帶動上下游相關產業，對GDP與就業有強烈帶動效果的產業。台灣歷經傳統產業與製造業出口帶動經濟發展奇蹟，並帶動房地產業蓬勃發展，功不可沒。

他指出，房地產引領的上游產業包括土地開發、營造、水泥、鋼鐵、建材、金融放款等，帶動的中下游產業包括設計、裝潢、家電、家具、物業管理、租賃、仲介服務等龐大的就業人口，甚至包括可觀的稅收，不但是就業火車頭，也創造個人財富，更增加國家整體稅收財富。

根據主計總處2021年產業關聯表發現，不動產營建工程對就業人口的投入確實相當突出，每生產1單位，可帶動2.08單位的中間投入，而近年炙手可熱的高科技產業，電子零組件製造業，電腦、電子產品及光學製品製造業，則是分別可帶動1.48、1.63單位的中間投入，均低於營建工程業。

主計總處官員直言，近幾年電子資通訊產業在台灣經濟扮演重要角色，不只帶動出口衝高，資本成長也很有規模。主計處的多面向論述火車頭產業，是最具客觀與信服力的分析，值得參考。

李同榮分析，任何產業在不同時空背景形成，都會對當時經濟發展產生具體貢獻與影響，至於誰是火車頭產業，要從不同的觀察角度，看是指強化內需動能的貢獻或是出口成長的貢獻？是拉動國內生產毛額（GDP），還是帶動其他中下游產業發展？或是帶動更多就業機會與投資效益？從不同的角度來看，可能有不同的火車頭，同時也背負不同的經濟意義。

就此觀點，李同榮認同科技製造業對出口與經濟增長的貢獻度，因此他認為「高科技製造業是外銷出口的重大支柱」，而房地產拉動的上中下游產業生產力與內需更加可觀，因此，「房地產業是內需產業發展的關鍵引擎」。

李同榮語重心長呼籲央行理事們，不要特別論述「房地產並非火車頭產業」，以華麗論文企圖掩飾七波打房六波無效，且造成諸多後遺症的缺失。

「請問央行：房產是火車頭又怎樣？房價就能無限上漲嗎？而房產非火車頭又怎樣？就可採化療式限貸打房傷害無辜嗎？」李同榮表示。

李同榮強調，政府真正要探討的是房市如何健全的發展？更需要探討的是，為什麼央行只是主事金融穩定與風險控管，卻錯把後衞當前鋒，錯在2020年底房市剛開始處主升段時，連續五季率先各部會發動四波限貸措施打房搶功。

李同榮表示，政府一系列錯誤打房政策，結果就是房價越打卻越高。防堵自然人資金就湧入法人，防堵投資客資金就湧向自住換屋族，防堵高價豪宅資金就湧向低市場場，而全部防堵限貸，就傷及無數自住無辜。

李同榮感嘆，楊總裁誓言的「一定要給投資客教訓」，卻演變成「先給首購與換屋者教訓」，加上新青安政策之亂、政府網內互打，衍生多少無辜解約、糾紛不斷遞增，竟然央行還以似是而非的數據做出錯誤解讀，企圖卸責，並掩飾多次頻繁打房失效失速的諸多後果，再以專文「房地產非火車頭」貶低房產貢獻，合理化打房缺失。

李同認為，央行絕不應該在此時房市下修、產業面臨困境時，掀論「房地產非火車頭」。

李同榮重申，無論如何，目前房市問題真正要檢討的是：誰才是房產政策的主管機關？是央行嗎？我們的房產政策為什麼窮到只剩下打房？誰才是房市打房失速列車的火車頭？