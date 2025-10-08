泰山今日再出招 街口創辦人胡亦嘉：相信法院會還給街口金科公道

泰山今天對於和街口支付母公司街口金科之間的民事訴訟再出招，指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買老股」的14億元，當時胡亦嘉親筆簽名本票擔保如果投資案未獲經濟部許可或法院命令禁止交易就返還款項，卻將鉅款挪至街口集團使用。胡亦嘉今天在臉書發文回應，強調泰山今天的行動企圖影響下周開庭的民事案件，民事案件刻正於二審審理中，他相信法院最終會還給街口金科一個公道。

胡亦嘉是街口支付創辦人，也是街口金科負責人。胡亦嘉還原當時情況表示，當時應是保勝公司（泰山大股東朱國榮集團旗下公司）向商業法院申請暫停泰山執行董事會，與街口金科無關，街口金科更無收到任何法院說是否能動用股款等情事；胡亦嘉更回批，泰山把自己冒充為法院發函，已嚴重觸法，實屬離譜。

胡亦嘉也抨擊泰山大股東、國寶集團總裁朱國榮利用泰山公司，意圖擴大自己在台灣勢力範圍，並且強調朱國榮現在被通緝，呼籲各政府機關切勿配合泰山公司。

胡亦嘉也強調，街口金科依法及依約對泰山公司根本沒有任何受託義務，亦無任何判決裁定禁止街口金科對股款為動支，並無挪用一說，因此泰山不應該誣指他侵占。他進而直指，泰山公司於經營權更迭後，濫行否認自己簽訂的契約及交易，方為目前爭議發生的唯一原因。

胡亦嘉特別指出，泰山這邊所主張的董事會無效，卻是泰山董事會開會時，朱國榮找人將董事帶走致使無法開會，實屬離譜。