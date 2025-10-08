街口金科反駁泰山指控：沒有接到任何禁止動支股款命令

泰山公司（1218）8日發布聲明指出街口金融科技負責人胡亦嘉侵占14億元，台新銀也讓街口金科搬空帳戶。街口金科稍早發聲明稿強調，街口金科沒有收到禁止動支股款命令，泰山新團隊散布不實訊息。

街口金融科技指出，泰山指負責人胡亦嘉涉嫌侵占「購買老股」的14億元，提及街口金科收到投資案的款項後，由於該投資案因程序有適法性問題，被裁定為暫時處分狀態，禁止泰山執行街口金科公司的股權投資案，胡亦嘉明知此事，但該筆近14億元款項仍被挪用。但相關報導所指定暫時狀態之處分為保勝公司（此為朱國榮集團旗下之公司，朱國榮現遭通緝中）與泰山公司於商業法院之爭議，與街口金科無關，街口金科更無收到任何法院禁止動支股款之命令，保勝公司及泰山公司新經營團隊散布不實訊息。

胡亦嘉也透過聲明強調，街口金科依法及依約對泰山公司根本沒有任何受託義務，亦無任何判決裁定禁止街口金科對股款為動支，並無報導所指挪用一說。

街口金科聲明指出，泰山公司經營權更迭後，濫行否認原本簽訂之契約及交易，是目前爭議發生之唯一原因。決定邀議案的泰山董事會不合法，是董事會開會時，獨董被強行帶走會議現場去見朱國榮，致使會議中斷。並強調泰山公司現實際上為朱國榮集團下之公司，朱已潛逃國外且遭通緝，意圖透過其控制之在台公司影響市場及秩序，街口金科呼籲政府與主管機關切勿配合泰山公司，否則形同幫助通緝犯。