快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

運量屢創新高機位吃緊 桃機急增16臨時停機坪年底啟用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

桃園機場運量屢創新高，這讓桃園機場急增臨時停機坪，桃園機場規劃今年12月完成第三跑道旁的臨時停機坪，預計可增停16架飛機，有望舒緩過夜飛機停放量能吃緊情況。交通部長陳世凱8日表示，第三跑道第一階段工程已於2023年9月開工，預計今年12月完成臨時機坪，第二階段工程西側標及燈光統包標已於今年5月決標，將持續辦理工程施供作業。

陳世凱8日列席立法院交通委員會專案報告及備詢時針對完善桃園機場設施及服務部分表示，第三跑道第一階段工程已於2023年9月開工，預計今年12月完成臨時機坪，第二階段工程西側標及燈光統包標已於今年5月決標，將持續辦理工程施供作業。

桃園機場公司副總經理孫宏彬說明，桃園機場現有的臨時停機坪數量吃緊，主要是很多飛機需在桃園機場過夜，但過夜飛機停放時間較長，因此需增設臨時停機坪，預計今年底完工的臨時停機坪可增停16架飛機。

此外，桃園機場北登機廊廳預計今年底完工開放，預計每年可多容納580萬人次。

另外，交通部表示，高雄機場新航廈A滑行道北移工程及東側立體停車場主體工程，已分別在4月、5月開工，並持續辦理新航廈的主體工程細部設計作業。

桃園機場 交通部 總經理

延伸閱讀

觀光署花4.3億辦70場活動「獨漏桃園」 立委批：算你倒霉？

台鐵暴力頻傳 陳世凱：支持修法加嚴罰則

機場多元計程車將鬆綁 華航高雄－桃園接駁機同步研議中

周玉蔻嗆檢察官：剖心給你看？撰東元經營權「小三奪權」檢批沒反省

相關新聞

泰山今日再出招 街口創辦人胡亦嘉：相信法院會還給街口金科公道

泰山今天對於和街口支付母公司街口金科之間的民事訴訟再出招，指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買老股」的14...

運量屢創新高機位吃緊 桃機急增16臨時停機坪年底啟用

桃園機場運量屢創新高，這讓桃園機場急增臨時停機坪，桃園機場規劃今年12月完成第三跑道旁的臨時停機坪，預計可增停16架飛機...

因應颱風災害 立委籲強化電網韌性、增儲能設備

立委蘇巧慧8日赴立法院財政委員會聯席會質詢「行政院韌性特別條例預算案」。她指出，要提升電網韌性，除了事後快速搶修，更關鍵...

綠委憂買俄輕油恐遭美關稅報復 龔明鑫：台塑願配合不買

台灣遭點名是俄羅斯石腦油（輕油）最大買家，立委憂此舉恐讓美國對台灣施以關稅報復。經濟部長龔明鑫今天指出，經濟部已與台塑溝...

普發現金宣傳費破千萬 莊翠雲：加強防詐

立法院財政等委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。本次特別預算最重要的...

輝達若無望北市科可遷高雄？ 龔明鑫給答案

輝達台灣總部希望進駐北士科T17、T18土地，但因新光人壽與北市府的地上權合約毫無進展，據悉北市府將改推薦北士科T12，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。