快訊

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

開曼 CbCR 新系統上線 勤業眾信：跨國企業須在11月底前註冊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信稅務服務執行副總經理周宗慶。業者提供
勤業眾信稅務服務執行副總經理周宗慶。業者提供

開曼群島國際稅務合作部（DITC）宣布，將在其官方系統網站（DITC Portal）重新啟動國別報告（CbCR）功能，所有於開曼設有集團成員公司（CE）的跨國企業集團，最晚須在2025年11月30日前完成「重新註冊」（re-registration）。專家提醒，逾期不僅有行政罰還可能觸及刑事責任，企業應即刻盤點並依規上線，避免程序性風險演變成合規成本。

勤業眾信稅務服務執行副總經理周宗慶指出，DITC於2025年8月29日發布產業諮詢報告，正式宣布國別報告功能回歸DITC Portal。該網站同時為共同申報及盡職審查準則（CRS）、美國外國帳戶稅收遵從法（FATCA）及經濟實質申報之共用平台，將成為跨國企業集團辦理註冊與申報的唯一管道。舊版國別報告入口網站已於7月24日退役，新系統採分階段上線，分為重新註冊與正式申報兩個階段。

周宗慶進一步說明，第一階段「重新註冊（CbC Registration）」為所有跨國企業集團必須完成的程序。凡在開曼群島設有當地CE者，都要透過DITC Portal重新登錄，且同一集團在開曼的所有CE應合併提交一份新通知，此階段的截止日即為2025年11月30日。

第二階段為「國別報告申報（CbC Reporting）」，僅限於需在開曼群島申報的跨國企業集團，包含最終母公司或受指派代理母公司為開曼居民的情況。周宗慶表示，DITC預計於2025年11月開放此功能，屆時將通知已完成重新註冊的主要與次要聯絡人。

勤業眾信稅務部協理呂佳蓉補充，目前DITC Portal僅開放第一階段的重新註冊功能，第二階段的申報功能仍待公告上線。她提醒，若跨國企業在年度中開曼CE有變動，仍應依規更新通知內容，並在「會計年度結束日前」完成國別報告通知（CbCR notification），以免逾期受罰。

呂佳蓉指出，依開曼群島現行規定，若企業未能在期限內完成國別報告通知義務，可能被處以美金10,000元罰金或6個月徒刑，另有美金4,000元行政罰款，若仍未繳納，還會加徵每日美金200元違約金，直到補繳為止。

周宗慶提醒，若企業採曆年制，而DITC第二階段功能於2025年11月尚未正式開放，仍應採取可行方式（例如以電子郵件寄送至DITC指定信箱），於12月31日前完成國別報告通知，以確保形式與實質遵循不間斷。

他建議企業應提早檢核主要／次要聯絡人資訊與CE名單是否一致，並持續關注DITC後續公告與指引更新，以免因程序疏漏影響整體合規進度。

周宗慶提醒，DITC將國別報告與CRS、FATCA及經濟實質申報整合於單一平台，有助於減少重複申報與技術風險，但在過渡期內，企業的時程管理與資料一致性更顯關鍵。只要提早準備並依規完成註冊及通知，就能平穩過渡至新制度，避免額外罰則。

勤業眾信稅務部協理呂佳蓉。業者提供
勤業眾信稅務部協理呂佳蓉。業者提供

平台

延伸閱讀

聯合國：越南受美關稅衝擊嚴重 對美出口恐銳減1/5

永續監管趨嚴 勤業眾信報告：企業董事會成低碳轉型推手

智慧經營／勤業眾信永續長姚勝雄 修枝剪葉 悟出管理心法

勤業眾信進駐亞洲資產管理中心高雄專區 今掛牌成立服務中心

相關新聞

11月17日前普發現金？ 莊翠雲：總統公告當天開記者會說明

各界關注普發現金發放時程，民進黨立委陳亭妃今天質詢詢問，若10月17日立院順利三讀通過特別預算，能否在一個月內發放？財政...

普發現金宣傳費破千萬 莊翠雲：加強防詐

立法院財政等委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。本次特別預算最重要的...

暫停繳納管輔導金、營運管理金？ 龔明鑫：可和地方協調研議

美國祭出對等關稅至今，立委反應，地方上很多傳產確實受到影響，盼地方政府暫緩收取納管輔導金、營運管理金。經濟部長龔明鑫8日...

總統府宣布由林信義代表出席APEC

總統府發言人郭雅慧宣布，賴清德總統今年再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長...

泰山控胡亦嘉侵占14億元 台新銀任由街口金科搬空帳戶

泰山公司投資街口支付的36億元股權交易案愈演愈烈，泰山日前指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買老股」的14...

運量屢創新高機位吃緊 桃機急增16臨時停機坪年底啟用

桃園機場運量屢創新高，這讓桃園機場急增臨時停機坪，桃園機場規劃今年12月完成第三跑道旁的臨時停機坪，預計可增停16架飛機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。