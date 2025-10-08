開曼 CbCR 新系統上線 勤業眾信：跨國企業須在11月底前註冊

開曼群島國際稅務合作部（DITC）宣布，將在其官方系統網站（DITC Portal）重新啟動國別報告（CbCR）功能，所有於開曼設有集團成員公司（CE）的跨國企業集團，最晚須在2025年11月30日前完成「重新註冊」（re-registration）。專家提醒，逾期不僅有行政罰還可能觸及刑事責任，企業應即刻盤點並依規上線，避免程序性風險演變成合規成本。

勤業眾信稅務服務執行副總經理周宗慶指出，DITC於2025年8月29日發布產業諮詢報告，正式宣布國別報告功能回歸DITC Portal。該網站同時為共同申報及盡職審查準則（CRS）、美國外國帳戶稅收遵從法（FATCA）及經濟實質申報之共用平台，將成為跨國企業集團辦理註冊與申報的唯一管道。舊版國別報告入口網站已於7月24日退役，新系統採分階段上線，分為重新註冊與正式申報兩個階段。

周宗慶進一步說明，第一階段「重新註冊（CbC Registration）」為所有跨國企業集團必須完成的程序。凡在開曼群島設有當地CE者，都要透過DITC Portal重新登錄，且同一集團在開曼的所有CE應合併提交一份新通知，此階段的截止日即為2025年11月30日。

第二階段為「國別報告申報（CbC Reporting）」，僅限於需在開曼群島申報的跨國企業集團，包含最終母公司或受指派代理母公司為開曼居民的情況。周宗慶表示，DITC預計於2025年11月開放此功能，屆時將通知已完成重新註冊的主要與次要聯絡人。

勤業眾信稅務部協理呂佳蓉補充，目前DITC Portal僅開放第一階段的重新註冊功能，第二階段的申報功能仍待公告上線。她提醒，若跨國企業在年度中開曼CE有變動，仍應依規更新通知內容，並在「會計年度結束日前」完成國別報告通知（CbCR notification），以免逾期受罰。

呂佳蓉指出，依開曼群島現行規定，若企業未能在期限內完成國別報告通知義務，可能被處以美金10,000元罰金或6個月徒刑，另有美金4,000元行政罰款，若仍未繳納，還會加徵每日美金200元違約金，直到補繳為止。

周宗慶提醒，若企業採曆年制，而DITC第二階段功能於2025年11月尚未正式開放，仍應採取可行方式（例如以電子郵件寄送至DITC指定信箱），於12月31日前完成國別報告通知，以確保形式與實質遵循不間斷。

他建議企業應提早檢核主要／次要聯絡人資訊與CE名單是否一致，並持續關注DITC後續公告與指引更新，以免因程序疏漏影響整體合規進度。