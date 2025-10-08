因應颱風災害 立委籲強化電網韌性、增儲能設備

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委蘇巧慧質詢時呼籲強化電網韌性。蘇巧慧國會辦公室／提供
立委蘇巧慧8日赴立法院財政委員會聯席會質詢「行政院韌性特別條例預算案」。她指出，要提升電網韌性，除了事後快速搶修，更關鍵的是事前的預防部署。為了提升區域能源自主，不僅要讓學校的太陽能系統能發電，更要進一步「儲能」。

蘇巧慧質詢時表示，從丹娜絲颱風到花蓮光復鄉風災，都可以看出，不只有國際情勢會影響能源及電網韌性，國內的天然災害，就足以對電力供應造成嚴重衝擊。執政團隊原列1,000億元撥補台電，希望讓台電可以更有資源強化產業及民生電網的韌性，可惜相關預算均遭刪除。

蘇巧慧指出，要提升電網韌性，除了事後快速搶修，更關鍵的是事前的預防部署。過去，前行政院長蘇貞昌推動「屏鵝公路電纜地下化」，大幅提升了屏東電網的韌性；前行政院長陳建仁推動蘭嶼電纜地下化，成功讓蘭嶼躲過數個颱風停電的災情。

蘇巧慧提到，後來，台電韌性預算在在野黨反對下沒有通過，為今之計，政府只能盡力在災害發生前，從光電設施、儲能設備做通盤規劃與改善，進一步提升整體社會的供電穩定度。

蘇巧慧表示，這次眾多前往花蓮光復鄉支援救災的水電工，首要搶修的就是學校、教會、活動中心等公共場所，因為這些地方肩負避難與收容的功能，所以她認為，應該列為最優先強化區域電網韌性的關鍵場域。

蘇巧慧說，過去蔡政府於2020年推動「班班有冷氣」政策時，也同步推動「校校會發電」，在學校建置太陽能發電設備，但若沒有儲能設備，在主電網受阻時將無法發揮真正效能，造成居民恐「有光卻無電」，難以透過現有的光電設備發電。

蘇巧慧強調，提升區域能源自主，不僅要讓學校的太陽能系統能發電，更要進一步「儲能」，她要求經濟部應該從法規、預算層面推動公共場所優先設置太陽光電結合儲能系統，並配合搭設台電相關饋線。

另外，針對全國受到天災衝擊最嚴重，搶修最不易的原住民部落，蘇巧慧也要求除了預算支持外，必須鬆綁相關法規，例如「特定電力供應業」的資格限制，才能更有效推動電網韌性，提升社區面對衝擊時的自我保護力。

