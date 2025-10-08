普發現金宣傳費破千萬 莊翠雲：加強防詐

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院財政等委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。本次特別預算最重要的項目之一為全民普發現金1萬元，但宣傳普發現金編列預算達千萬被國民黨立委李彥秀質疑，要達成何種效果？財政部長莊翠雲表示，要說明各種領取方式，且也要加強防詐。
立法院財政等委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。本次特別預算最重要的項目之一為全民普發現金1萬元，但宣傳普發現金編列預算達千萬被國民黨立委李彥秀質疑，要達成何種效果？財政部長莊翠雲表示，要說明各種領取方式，且也要加強防詐。

立法院財政等委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。本次特別預算最重要的項目之一為全民普發現金1萬元，但宣傳普發現金編列預算達千萬被國民黨立委李彥秀質疑，要達成何種效果？財政部長莊翠雲表示，要說明各種領取方式，且也要加強防詐。

本屆立法院就職以來，關注中央編列媒體宣傳費。立法院財委會今舉行聯席會議，李彥秀質詢莊翠雲，表示這次普發現金，編列媒體宣傳費1350萬，但不是第一次普發現金，過去編列1550萬，整體預算執行達到99.69％，預算樽節共花800多萬就達到效果，過去800多萬達到效果，這次1350萬預計達到什麼成果？管道跟過去有何不同？她認為預算應該樽節使用。

莊翠雲回應，對於普發現金的媒體宣傳，應該要加強，國人都很關心，但各種領取方式要詳細解說。這次對於防詐的部分，避免民眾被詐也要加強，有不同受眾也要特別注意。

發現金 莊翠雲 立法院

