快訊

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

綠委憂買俄輕油恐遭美關稅報復 龔明鑫：台塑願配合不買

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
針對美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分，經濟部長龔明鑫（中）上午表示，比例上來講，不會有五五分的情況，並強調台積電在台投資也非常多，是時候該布局全球。記者曾學仁／攝影
針對美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分，經濟部長龔明鑫（中）上午表示，比例上來講，不會有五五分的情況，並強調台積電在台投資也非常多，是時候該布局全球。記者曾學仁／攝影

台灣遭點名是俄羅斯石腦油（輕油）最大買家，立委憂此舉恐讓美國對台灣施以關稅報復。經濟部長龔明鑫今天指出，經濟部已與台塑溝通，廠商也願意配合，如果歐盟明年表態不能再買，台塑就會不買。

英國衛報1日報導，台灣已成俄羅斯石腦油（輕油）最大買家；據發布的報告，自從2022年2月以來，台灣已進口總額49億美元（約1493億元台幣）俄羅斯石腦油，占該國出口的20%；台塑化日前發表聲明，指2024年俄羅斯輕油占公司輕油進口總量約60%，2025年迄今約85%；如果將公司自產輕油一併計入，實際占比分別約為35%與48%。

立法院財政委員會今天聯席審查「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。民進黨立委郭國文質詢指出，美國總統川普稱若持續購買俄羅斯原油，對等關稅將再加20％，印度是明顯案例；俄羅斯石腦油占台灣進口量45%，但俄羅斯是中國重要盟友，將影響台灣國安。

龔明鑫指出，俄烏戰爭後，中油就停止進口俄羅斯輕油，台塑的確是有買，經濟部有去溝通，也問過歐盟的相關意見，台塑自認符合G7跟歐盟相關規範，在一定金額以下。

郭國文追問，台塑此舉難道沒有道德、國安及經濟風險？龔明鑫則說，確定會符合G7、歐盟相關規範，「據了解，歐盟可能在明年會講說就不要再買」。

郭國文詢問，若川普因此要對台灣加徵關稅，要如何承受？龔明鑫說，目前沒有聽到這樣的訊息，郭國文追問，是否有此可能性，龔明鑫說「無法預測」，但台塑願意配合，「如果歐盟明年說不能買，它就不買」。

俄羅斯 歐盟 經濟部長

延伸閱讀

拿輝達來台比擬 龔明鑫：助美建類科學園區是能量延伸

暫停繳納管輔導金、營運管理金？ 龔明鑫：可和地方協調研議

龔明鑫：台積電最先進製程、最大產量根留 台灣廠還是最賺

龔明鑫肯定「會比五五分談更好」 台積電最大量晶片在台生產

相關新聞

11月17日前普發現金？ 莊翠雲：總統公告當天開記者會說明

各界關注普發現金發放時程，民進黨立委陳亭妃今天質詢詢問，若10月17日立院順利三讀通過特別預算，能否在一個月內發放？財政...

普發現金宣傳費破千萬 莊翠雲：加強防詐

立法院財政等委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。本次特別預算最重要的...

暫停繳納管輔導金、營運管理金？ 龔明鑫：可和地方協調研議

美國祭出對等關稅至今，立委反應，地方上很多傳產確實受到影響，盼地方政府暫緩收取納管輔導金、營運管理金。經濟部長龔明鑫8日...

總統府宣布由林信義代表出席APEC

總統府發言人郭雅慧宣布，賴清德總統今年再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長...

泰山控胡亦嘉侵占14億元 台新銀任由街口金科搬空帳戶

泰山公司投資街口支付的36億元股權交易案愈演愈烈，泰山日前指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買老股」的14...

運量屢創新高機位吃緊 桃機急增16臨時停機坪年底啟用

桃園機場運量屢創新高，這讓桃園機場急增臨時停機坪，桃園機場規劃今年12月完成第三跑道旁的臨時停機坪，預計可增停16架飛機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。