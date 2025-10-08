綠委憂買俄輕油恐遭美關稅報復 龔明鑫：台塑願配合不買

台灣遭點名是俄羅斯石腦油（輕油）最大買家，立委憂此舉恐讓美國對台灣施以關稅報復。經濟部長龔明鑫今天指出，經濟部已與台塑溝通，廠商也願意配合，如果歐盟明年表態不能再買，台塑就會不買。

英國衛報1日報導，台灣已成俄羅斯石腦油（輕油）最大買家；據發布的報告，自從2022年2月以來，台灣已進口總額49億美元（約1493億元台幣）俄羅斯石腦油，占該國出口的20%；台塑化日前發表聲明，指2024年俄羅斯輕油占公司輕油進口總量約60%，2025年迄今約85%；如果將公司自產輕油一併計入，實際占比分別約為35%與48%。

立法院財政委員會今天聯席審查「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。民進黨立委郭國文質詢指出，美國總統川普稱若持續購買俄羅斯原油，對等關稅將再加20％，印度是明顯案例；俄羅斯石腦油占台灣進口量45%，但俄羅斯是中國重要盟友，將影響台灣國安。

龔明鑫指出，俄烏戰爭後，中油就停止進口俄羅斯輕油，台塑的確是有買，經濟部有去溝通，也問過歐盟的相關意見，台塑自認符合G7跟歐盟相關規範，在一定金額以下。

郭國文追問，台塑此舉難道沒有道德、國安及經濟風險？龔明鑫則說，確定會符合G7、歐盟相關規範，「據了解，歐盟可能在明年會講說就不要再買」。

郭國文詢問，若川普因此要對台灣加徵關稅，要如何承受？龔明鑫說，目前沒有聽到這樣的訊息，郭國文追問，是否有此可能性，龔明鑫說「無法預測」，但台塑願意配合，「如果歐盟明年說不能買，它就不買」。