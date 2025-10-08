快訊

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

勞工退休金試算表升級 雇提自提差額一次看

中央社／ 台北8日電

勞退新制的勞工可以利用勞動部網站試算未來退休金，勞動部今天宣布，「勞工個人退休金試算表」已改版上線，更可顯示有無自提退休金的差額，協助勞工快速試算。

勞工退休金分新制與舊制，其中適用勞退新制勞工領取的退休金，會因為工作年資、提繳工資、投資報酬率、工資成長率及自願提繳等而有不同。

為讓勞工更便利試算未來退休金，勞動部設有勞工個人退休金試算表網站，今天也發布新聞稿宣布改版。

勞動部表示，以往勞工使用網站試算時，需要自行輸入相關資料，但現在試算表已提供相關真實數據，讓勞工直接點選，包含勞工可透過滑桿功能，直接選取退休年齡，試算表會依據勞工選取年齡，顯示對應平均餘命，也可透過滑桿功能，選取提繳工資，或輸入實際工資後，試算表會自動對應到正確的月提繳工資。

此外，以往退休金提繳率僅分為「只有雇提」與「還有自提」選項，勞工點選後，可試算有無自提退休金的差異，網站也提供勞退新制基金「近1年」、「近3年」、「近5年」、「近10年」、「成立迄今」平均報酬率，讓試算樣態更多元。

勞動部表示，已有工作的勞工，也可以先到勞工保險局E化服務系統查詢個人退休金專戶的金額，填入試算表後，即可依照勞工其他輸入的各項試算數值，一併推估未來退休金可以累積的金額。

此外，為讓勞工清楚瞭解「僅由雇主提繳」與「勞工自願提繳」的差異，新改版的試算表在勞工「只有雇提」時，試算會同時呈現「只有雇提」與「自提6%」兩種累積退休金的情境比較圖。

勞動部指出，這次試算表改版提供各項參考數值，讓勞工能選擇更貼近自身的狀況，以瞭解未來需要的退休金，當勞工越早開始準備，退休金累積效果就越明顯。

退休金 勞動部 自提

延伸閱讀

勞動部放寬再充電計畫 減班休息可參加

對等關稅充電再出發參辦訓補助計畫成效不彰 勞動部放寬相關規定

保障勞權 北市籲全真瑜珈勞工取得薪資債權文件

民眾黨團將對總預算案提復議 預告將告發卓榮泰涉瀆職

相關新聞

11月17日前普發現金？ 莊翠雲：總統公告當天開記者會說明

各界關注普發現金發放時程，民進黨立委陳亭妃今天質詢詢問，若10月17日立院順利三讀通過特別預算，能否在一個月內發放？財政...

普發現金宣傳費破千萬 莊翠雲：加強防詐

立法院財政等委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。本次特別預算最重要的...

暫停繳納管輔導金、營運管理金？ 龔明鑫：可和地方協調研議

美國祭出對等關稅至今，立委反應，地方上很多傳產確實受到影響，盼地方政府暫緩收取納管輔導金、營運管理金。經濟部長龔明鑫8日...

總統府宣布由林信義代表出席APEC

總統府發言人郭雅慧宣布，賴清德總統今年再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長...

泰山控胡亦嘉侵占14億元 台新銀任由街口金科搬空帳戶

泰山公司投資街口支付的36億元股權交易案愈演愈烈，泰山日前指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買老股」的14...

運量屢創新高機位吃緊 桃機急增16臨時停機坪年底啟用

桃園機場運量屢創新高，這讓桃園機場急增臨時停機坪，桃園機場規劃今年12月完成第三跑道旁的臨時停機坪，預計可增停16架飛機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。