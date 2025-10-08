勞工退休金試算表升級 雇提自提差額一次看

勞退新制的勞工可以利用勞動部網站試算未來退休金，勞動部今天宣布，「勞工個人退休金試算表」已改版上線，更可顯示有無自提退休金的差額，協助勞工快速試算。

勞工退休金分新制與舊制，其中適用勞退新制勞工領取的退休金，會因為工作年資、提繳工資、投資報酬率、工資成長率及自願提繳等而有不同。

為讓勞工更便利試算未來退休金，勞動部設有勞工個人退休金試算表網站，今天也發布新聞稿宣布改版。

勞動部表示，以往勞工使用網站試算時，需要自行輸入相關資料，但現在試算表已提供相關真實數據，讓勞工直接點選，包含勞工可透過滑桿功能，直接選取退休年齡，試算表會依據勞工選取年齡，顯示對應平均餘命，也可透過滑桿功能，選取提繳工資，或輸入實際工資後，試算表會自動對應到正確的月提繳工資。

此外，以往退休金提繳率僅分為「只有雇提」與「還有自提」選項，勞工點選後，可試算有無自提退休金的差異，網站也提供勞退新制基金「近1年」、「近3年」、「近5年」、「近10年」、「成立迄今」平均報酬率，讓試算樣態更多元。

勞動部表示，已有工作的勞工，也可以先到勞工保險局E化服務系統查詢個人退休金專戶的金額，填入試算表後，即可依照勞工其他輸入的各項試算數值，一併推估未來退休金可以累積的金額。

此外，為讓勞工清楚瞭解「僅由雇主提繳」與「勞工自願提繳」的差異，新改版的試算表在勞工「只有雇提」時，試算會同時呈現「只有雇提」與「自提6%」兩種累積退休金的情境比較圖。

勞動部指出，這次試算表改版提供各項參考數值，讓勞工能選擇更貼近自身的狀況，以瞭解未來需要的退休金，當勞工越早開始準備，退休金累積效果就越明顯。