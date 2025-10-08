輝達若無望北市科可遷高雄？ 龔明鑫給答案

輝達台灣總部希望進駐北士科T17、T18土地，但因新光人壽與北市府的地上權合約毫無進展，據悉北市府將改推薦北士科T12，目前還在協調中。高雄立委8日關切，若輝達無望在台北設立總部，是否可改到高雄設立？經濟部長龔明鑫表示，據他了解，輝達表示「不排除其他地方」。

高雄立委賴瑞隆質詢時提到，輝達在台北設總部，其實高雄也有意爭取。高雄有亞灣2.0智慧科技創新園區，且輝達AMD在高雄也有投資。如果輝達最終無法在台北設立總部，政府未來是否能協助業界，讓輝達有機會在高雄設立總部？

龔明鑫答詢時說，相信輝達有其自己的考量，現在他們還在關心北市科這塊地，據經濟部了解，輝達表示「不排除其他的地方」。到台灣設立總部、研發中心的高科技大廠，不會只有輝達一家，還有其他很多企業，政府都表示歡迎。

賴瑞隆追問，是否有機會爭取輝達總部在高雄？龔明鑫坦言，這還是要由輝達來決定。

賴瑞隆說，涉及台灣城市均衡發展，過去高雄不太有機會爭取，不過這幾年輝達AMD、AI產業都在高雄陸續有一些投資。希望政府加強協助力道，不只有台北才是高科技大廠的唯一選擇。高雄已經做好人力、土地、水電的充足準備，盼政府適度跟業者溝通，高雄也是發展的好選擇。

有關高雄的均衡建設，龔明鑫指出，現在已經是進行式了，最先進的半導體製程已經到高雄，有一些國際大型平台業者也已經進駐高雄。

另外，對於受到關稅衝擊的傳產，如何給予協助，龔明鑫說明，整個預算分成三部分。第一，金融上的協助，「雨天不會收傘」，可以展延。第二，轉型升級上的支持，會有輔導員下去協助產業轉型、研究AI如何導入。第三，拓展多元市場，給予廠商海外參展的補助。