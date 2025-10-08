外交部與慈濟簽署合作備忘錄 林佳龍：以良善力量實踐總合外交

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍8日表示，外交部與慈濟基金會正式簽署合作備忘錄（MOU），將就人道關懷、醫療援救、災害防救等領域進行交流，並以公私協力的模式，協助台灣積極參與國際合作。林佳龍並表示，外交部將和慈濟攜手合作人才培育，並持續與民間團體同行，將台灣的良善力量化為具體行動。

林佳龍表示，當世界傳來災難的消息，總能看到一身藍白制服的慈濟志工，出現在災害現場，端著熱食、搬運物資、安撫災民受創的心靈，讓台灣的善行跨越國界，「成為外交中最溫暖的力量」。出席簽約儀式的慈濟基金會執行長顏博文強調，「這不只是一個儀式，而是一項實質的合作。」

林佳龍認為，台灣是一個與地震、颱風共存的島嶼，在這樣的環境中，塑造台灣人特有的堅韌性格，也孕育能同理他人苦難的社會。林佳龍並表示，從南亞大海嘯，到友邦聖文森及格瑞那丁遭受颶風重創，再到援助烏克蘭的第一線現場，這不只是一次次的援助，而是外交部與慈濟「總合外交」的具體實踐，展現台灣用「良善的力量」回饋世界的決心。

「人人都是外交官！」林佳龍強調，台灣民間團體、NGO、企業的力量無遠弗屆，林並感謝他們成為「國家最堅實的雙腳，帶著台灣走向世界；也是最溫柔的雙手，牽起陌生的臉孔」。林佳龍說，透過各界的努力，世界不僅「看見台灣」，更開始「尊敬台灣」。

林佳龍說，未來外交部還將與慈濟合作推動人才培育，讓具有外交專業的同仁，也能學習慈濟在國際賑災的經驗與精神。林佳龍也期許外交部的同仁們，效法慈濟的精神，珍惜每一次服務他人的機會，並以尊敬與喜樂的心服務每個人。

最後，林佳龍表示，在國際合作與人道救援的路上，外交部將持續與慈濟等慈善團體並肩同行，將台灣善心化為具體行動，實際落實到每一位受益者身上。

