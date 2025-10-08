普發現金1萬元 莊翠雲：最快下周三讀
立法院財政委員會上午舉行聯席會議審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，針對普發現金1萬元，財政部長莊翠雲表示最快在10月17日三讀，並在總統公布後的一個月內發放。
立法院財政委員會排審與「普發現金」有關的特別預算案，並邀請財政部長莊翠雲進行業務報告並備質詢，莊翠雲表示，如果特別預算案在10月17立法院就三讀通過，並盡快送請總統公布的話，在總統公布當天，財政部就開記者會，同時告訴所有社會大眾每個時間點做的事情，以及民眾可以用哪種方式領取，莊翠雲並進一步表示，還有直接入帳這個選項，根據上次普發現金統計結果，直接入帳、造冊入帳有425萬人，這部分有政府來做，名冊做完核對後輸入系統，這都要非常謹慎，不能重複、遺漏。
