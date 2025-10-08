蔡其昌推動海線招商見成果 港務公司證實大型量販店評估進駐

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台中海線人口穩定成長，地方長期盼望大型量販店進駐，立委蔡其昌長期爭取推動招商，8日於立法院，再次向港務公司關心進度，獲得港務公司首度證實「大型量販企業已經來看過」，目前評估結果「審慎樂觀」。港務公司總經理王錦榮回應，相關條件已獲潛在量販業者評估並上報總部，近期將安排實地現勘，後續也會依現況調整招商規範。

蔡其昌表示，台中海線是城市發展的重要副都心，隨著人口快速移入，生活機能的完善勢在必行。他指出，招商引資不只是經濟發展，更攸關海線居民日常便利，這也是他身為在地立委，長期關心原因，尤其大型量販店的進駐，象徵區域商業成熟度的關鍵一步。

王錦榮表示，目前在海線地區已有一處約7.9公頃的基地，鄰近大型物流中心，相關條件已獲潛在量販業者評估並上報總部，近期將安排實地現勘，後續也會依現況調整招商規範。

蔡其昌強調，這項招商案地方等待許久，他感謝港務公司積極推動，並希望在不久將來能看到具體成果，後續自己也會持續協助，讓海線生活圈更完整、更便利。港務公司總經理王錦榮表示，對於招商結果的評估，審慎樂觀。

蔡其昌 錦榮 總部

