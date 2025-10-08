11月17日前普發現金？ 莊翠雲：總統公告當天開記者會說明

各界關注普發現金發放時程，民進黨立委陳亭妃今天質詢詢問，若10月17日立院順利三讀通過特別預算，能否在一個月內發放？財政部長莊翠雲回應，「是的，一定會」，總統公告當天財政部將舉行記者會說明，包括登記入帳、ATM或郵局領現時間點，直接入帳的名冊也將於此前完成核對。

依據「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」規定，將發放現金每人1萬元，強化民眾消費韌性，擴大內需以提振經濟效益；且普發現金應於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢；據財政部規劃，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類。

立法院財政委員會今天聯席審查「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。陳亭妃關注普發現金發放籌備情況，莊翠雲回覆，行政院已設立專案小組，由行政院秘書長任召集人，她和國發會主委任副召集人，下設6個分組，至於時間點，將在特別預算立院三讀通過、總統公布後，一個月內開始發放。

陳亭妃追問，若立法院會審查順利，她預測三讀通過時間點會落在10月17日，財政部預計11月17日以內就會發放？莊翠雲回應，「是的，一定會」，總統公布當天，財政部將舉行記者會說明，告訴社會大眾每個時間點要做的事，也會透過多種管道宣導。

莊翠雲說明，所謂一個月內開始發放，包括民眾何時上網登記、劃播到帳戶，或何時能去ATM、郵局領現；上次普發6千時，直接入帳共有425多萬人，政府正在核對名冊，不能重複和遺漏，再輸入系統，都要非常謹慎，「相關前置作業都在做」。

陳亭妃說，前置作業現在就可以做，等總統一公告就可以準備發放，「一個月內發放，一定要說到做到」。