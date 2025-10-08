快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

聽新聞
0:00 / 0:00

11月17日前普發現金？ 莊翠雲：總統公告當天開記者會說明

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃出任經濟委員會召委。圖／陳亭妃辦公室提供
民進黨立委陳亭妃出任經濟委員會召委。圖／陳亭妃辦公室提供

各界關注普發現金發放時程，民進黨立委陳亭妃今天質詢詢問，若10月17日立院順利三讀通過特別預算，能否在一個月內發放？財政部長莊翠雲回應，「是的，一定會」，總統公告當天財政部將舉行記者會說明，包括登記入帳、ATM或郵局領現時間點，直接入帳的名冊也將於此前完成核對。

依據「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」規定，將發放現金每人1萬元，強化民眾消費韌性，擴大內需以提振經濟效益；且普發現金應於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢；據財政部規劃，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類。

立法院財政委員會今天聯席審查「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。陳亭妃關注普發現金發放籌備情況，莊翠雲回覆，行政院已設立專案小組，由行政院秘書長任召集人，她和國發會主委任副召集人，下設6個分組，至於時間點，將在特別預算立院三讀通過、總統公布後，一個月內開始發放。

陳亭妃追問，若立法院會審查順利，她預測三讀通過時間點會落在10月17日，財政部預計11月17日以內就會發放？莊翠雲回應，「是的，一定會」，總統公布當天，財政部將舉行記者會說明，告訴社會大眾每個時間點要做的事，也會透過多種管道宣導。

莊翠雲說明，所謂一個月內開始發放，包括民眾何時上網登記、劃播到帳戶，或何時能去ATM、郵局領現；上次普發6千時，直接入帳共有425多萬人，政府正在核對名冊，不能重複和遺漏，再輸入系統，都要非常謹慎，「相關前置作業都在做」。

陳亭妃說，前置作業現在就可以做，等總統一公告就可以準備發放，「一個月內發放，一定要說到做到」。

財政 陳亭妃 莊翠雲

延伸閱讀

國防部：目前對美軍購已付108億美元 還沒用部分須再計算

陳亭妃指贏對手若有變數「台南人怎麼看」 黨部發聲明：黨格安在

台南初選倒數3月！陳亭妃接下經濟委員會召委：為災後台南守護預算

預言將與謝龍介再戰第6回 陳亭妃：已贏5次選戰

相關新聞

11月17日前普發現金？ 莊翠雲：總統公告當天開記者會說明

各界關注普發現金發放時程，民進黨立委陳亭妃今天質詢詢問，若10月17日立院順利三讀通過特別預算，能否在一個月內發放？財政...

暫停繳納管輔導金、營運管理金？ 龔明鑫：可和地方協調研議

美國祭出對等關稅至今，立委反應，地方上很多傳產確實受到影響，盼地方政府暫緩收取納管輔導金、營運管理金。經濟部長龔明鑫8日...

總統府宣布由林信義代表出席APEC

總統府發言人郭雅慧宣布，賴清德總統今年再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長...

泰山控胡亦嘉侵占14億元 台新銀任由街口金科搬空帳戶

泰山公司投資街口支付的36億元股權交易案愈演愈烈，泰山日前指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買老股」的14...

泰山控胡亦嘉侵占14億元 台新銀任由街口金科搬空帳戶

泰山（1218）投資街口支付的36億元股權交易案風波又起，泰山最近具狀指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買...

國發會攜手家樂福 推動50項地方創生商品進駐通路

為協助地方品牌拓展市場、提升能見度，國發會推出「地方選品創生台灣」計畫，與家樂福通路合作，從全台近300件參選商品中，精...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。