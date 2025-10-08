國發會攜手家樂福 推動50項地方創生商品進駐通路

為協助地方品牌拓展市場、提升能見度，國發會推出「地方選品創生台灣」計畫，與家樂福通路合作，從全台近300件參選商品中，精選出50項具市場潛力與特色的在地產品，正式上架Mia C’bon台北101店、家樂福重慶概念店與內湖概念店。

本次入選商品具多元風土特色，從嘉義梅山林韻茶園與阿里山林鐵合作推出的聯名茶包、花蓮富里與台東長濱出產的稻米，到雲林庇護農場製作的「乒乓香草醋」，展現地方農產與文化價值的創新轉化。

國發會指出，此次合作以「永續、公益、共好」為核心精神，整合輔導、選品與上架通路三階段流程，協助地方團隊從產品培力、檢驗規範到國際商品條碼取得，全面提升品牌競爭力。藉由導入企業通路機制，讓地方創生商品能以品質、包裝與安全標準對接國際市場。

家樂福表示，長期推動「從 i 開始」永續價值行動，與地方創生理念高度契合。此次與國發會合作，不僅建構地方創生商品的市場化模式，也實踐企業社會責任，為在地品牌開拓更大舞台。

國發會表示，透過徵選與通路媒合，不僅協助團隊強化品牌形象，也讓消費者在日常購物中實際參與支持地方產業，形成通路商與地方團隊的雙贏局面。家樂福與Mia C’bon超市則強調，合作能讓更多民眾認識台灣的多元文化，也為地方品牌創造長期永續的市場機會。