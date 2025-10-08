暫停繳納管輔導金、營運管理金？ 龔明鑫：可和地方協調研議

美國祭出對等關稅至今，立委反應，地方上很多傳產確實受到影響，盼地方政府暫緩收取納管輔導金、營運管理金。經濟部長龔明鑫8日表示，經濟部可以跟地方政府協調，研議階段性的措施或作法，下個月再回報處理的狀況。

龔明鑫今出席立法院財政委員會聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（2025年度至2027年度）」。

立委黃秀芳質詢時提到，美國祭出對等關稅到目前為止，彰化有很多傳產確實受到影響，有些水五金專區、腳踏車零件廠商，受到衝擊非常大。之前田園工廠有收納管輔導金、營運管理金，地方政府收取雙金約146億，但實際補助比例不到1%，現在是否可以先停收或減半？

龔明鑫答詢時表示，收取雙金者主要是地方政府，有關園區的報編，內政部已承諾會盡快處理，雙金的用途，很快可以用在公共建設，讓園區可以正常發展。

黃秀芳說，龔明鑫講的是水五金專區的部分，但一般散落在各地的農地工廠，也有繳交納管輔導金、營運管理金。針對傳產的部分，希望減輕業者壓力，請經濟部針對這部分跟地方政府做協調，既然目前使用雙金比例不到一成，可否協助業者減半或暫時一、兩年不要收取。

龔明鑫表示，「可以，我們來協調」，研議階段性的措施或作法，下個月再回報處理的狀況。

有關產業受到衝擊，實施無薪假的情形，勞動部次長陳明仁表示，據最新一期統計，大約有8,500多人、378家廠商，其中受到美國關稅影響者大約占九成。除了經濟部有支持企業的方案，勞動部針對無薪假還是要付最低工資，給予勞雇雙方協助。