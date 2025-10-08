街口投信：第4季油價波動將更加劇烈

近期油價波動劇烈，期街口布蘭特正２（00715L）成交量能大增，9月25日單日成交量超過15萬張，躍居全市場ETF成交量排名第一。街口投信基金經理人林泳光表示市場受到俄烏戰爭局勢緊張以及OPEC+減緩石油增產幅度的影響，抵銷全球原油需求疲弱的擔憂，因而激勵近期油價反彈走高。

9月24日美國總統川普在紐約聯合國大會上公開表示，相信烏克蘭可以奪回被俄羅斯占領的所有土地，並且烏克蘭應該立即採取行動，因為俄羅斯正面臨「巨大」的經濟問題。同時川普還表示，如果俄羅斯不結束戰爭，他準備採取強而有力的經濟措施，但歐洲盟友也必須同步執行；顯示出美國對俄烏戰爭的態度正在快速改變，將有利於烏克蘭進一步打擊俄羅斯並奪回被侵略佔領的領土。

此外，烏克蘭9月24日再次以無人機襲擊俄羅斯位於巴什科爾．托斯坦地區的大型石化設施。這是不到一周內發生的第二起此類襲擊。同時烏克蘭無人機也襲擊了俄羅斯南部港口城市新羅西斯克港口設施。由於該港口是俄羅斯在黑海地區的主要石油出口港，也導致市場擔憂原油供給可能會出現狀況。

雖然，石油輸出國組織 (OPEC)+同意從10月起進一步提高石油產量，以重新奪回市場份額；但是OPEC+也在聲明中表示，由於預計全球需求將減弱，其八個成員國於會議中同意從10月份起將石油產量提高每日13.7萬桶，遠低於9月和8月的每日55.5萬桶的月度增幅。顯示出OPEC+對於增產的態度已經開始轉趨謹慎。

另外，根據（IMF）的數據顯示，中東產油國家－沙烏地阿拉伯2025年的財政平衡油價約為每桶91美元，與目前布蘭特原油有著極大的差距。因此從高盛到摩根大通的分析師同步示警，如果油價進一步走弱，將會給OPEC+的財政帶來更大壓力，進而使該組織重啟減產協議來拉高油價。

值得留意的是，隨著原油價格持續疲弱，美國能源資訊管理局（EIA）預計美國原油生產商將加速今年大部分鑽井活動的減少，預測到2026年第四季度，美國原油產量將從2024年底的高峰每日1,363萬桶下降至每日1,310萬桶。

街口投信第4季季展望表示，原油將在「需求逐步放緩」與「供給不確定性高」的衝突下，預計油價短線的波動程度將更加劇烈，投資人可關注期街口布蘭特正2（00715L）的表現，伺機逢低進場操作布局。

街口投信提醒，00715L屬槓桿型基金，為策略交易型產品，複利效果特性易使其長期報酬率易偏離指數之正向倍數表現，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易，操作時須謹慎評估。