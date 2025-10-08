台生材9月營收暴衝年增四倍創歷史新高 Q3營收登頂 股價漲停

醫材廠台生材（6649）公告9月營收3,354萬元，年增435.7%，創下單月歷史新高；第3季營收達7,277萬元，年增164.7%，同樣改寫單季新高紀錄，激勵8日股價強攻漲停，來到70.5元。台生材表示，營收成長主要受惠腦中風血栓移除導管系統及其周邊耗材銷售量明顯成長，市場需求升溫。

台生材與美國策略夥伴共同開發的血栓移除導管系統，目前為公司營收主力，產品線涵蓋幫浦與周邊耗材，除應用於急性缺血性中風治療外，也能拓展至周邊血管領域。公司表示，導管手術為高階微創醫材產品，以導管手術進行血栓移除針對中風治療，具有低侵入性、恢復快及後遺症低等優點，隨著臨床治療趨勢持續朝介入性手術發展，市場滲透率可望加速提升。

台生材所開發的腦中風治療導管產品，包括腦血管血塊吸引移除負壓幫浦系統及腦部導管手術的鑠鈦合金導絲產品。在負壓幫浦部分，持續研發與擴充產品功效部分，提升血栓移除效率。在鎳鈦導絲產品部分，公司與美國合作夥伴朝向新型鎳鈦導絲產品規格研發，除了客戶將向美國FDA的510K送件，台生材日前也公告旗下「愛克斯導管導引線」已獲得台灣衛生福利部（TFDA）核發的外銷專用醫療器材許可證核准通知。

台生材今年前三季營收大爆發，累計前九月營收來到1.74億元，年增158.06%。公司在年初高階換血，由母公司振曜科技董事長宗緒福出任台生材董事長，振曜執行長馬茂峰接任總經理，高階管理團隊展現新氣象，營運策略明顯加速。