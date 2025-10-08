忍者式隱形漲勢成資金新焦點 日股本益比可望上調

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

自2025年4月以來，日本股市展現出一波被外媒形容為「忍者式隱形漲勢」的走勢。法人指出，日股的核心驅動力來自全球資金的重新配置，資金正從中國與美國分散至日本市場。隨著名目成長率持續上升，市場預期日股本益比有望提升至20至23倍，漲勢可能進入「新常態」。

根據統計，過去20年日本股市的本益比上限約落在17.5至18倍。法人認為，隨著企業獲利與名目成長率同步上升，長期來看本益比有機會突破至20至23倍。此外，目前全球投資人對日股的平均配置仍僅處於中單位數，隨著歐洲機構投資人與退休基金陸續進場，日股仍具備潛在成長空間。

瀚亞投信表示，2026年日本企業的重要性將成為投資人關注的焦點，日股的投資價值與成長潛力不亞於美股。主動型投資人也展現出由下而上研究的優勢。日股後市動能強勁，建議投資人可採定期定額方式布局日股基金。

此外，全球科技股近期漲勢凌厲，日本科技股亦同步受惠。瀚亞投信指出，若採由下而上的研究方式，可深入供應鏈中尚未大幅上漲、且具韌性的投資機會，並在低點加碼布局。待庫存回到健康水位後，股價有望回升。由於各產業的成長空間不一，主動投資策略更能發揮加值效果。

瀚亞投資－日本動力股票基金採取由下而上的主動選股策略，精選具長期成長題材且股價被低估的潛力個股，透過系統性分析，挖掘具反轉契機的投資標的。

與市場多數基金偏重大型股不同，瀚亞投資－日本動力股票基金約四成資產配置於中小型股。瀚亞投資指出，目前中小型股仍具備顯著的上漲空間，預期未來內需動能將成為推升中小型股表現的主要驅力。基金研究團隊已率先布局相關標的，藉由主動式管理策略，協助投資人掌握價值成長機會。

日本 日股

