普發現金11/17以內必發！ 莊翠雲：總統公告當天開記者會說明

各界高度關注普發現金，立委陳亭妃8日質詢時提問，最快預計11月17日以內就會發放嗎？財政部長莊翠雲表示，「是的，一定會」。10月17日如果立院三讀通過，盡快送請總統公布的話，總統公布的當天，財政部就會開記者會，說明如何領取的各種方式。

莊翠雲今出席立法院財政委員會聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（2025年度至2027年度）」。

陳亭妃質詢時提到，想了解普發現金時間表由誰控管，因為控管非常重要，每個時間點都不能有差錯。

莊翠雲答詢時說，行政院有專案小組，由行政院秘書長張惇涵擔任召集人，她和國發會主委葉俊顯是副召集人，他們下面有六個分組。時間點的部分，韌性特別預算在立院通過後，總統公布一個月內開始發。現在等總統公布，後面就會有續地進行，財政部會把領取時間告訴大家，讓民眾都能知道。

莊翠雲表示，預計完成三讀的時間，則是由立院來做決定。陳亭妃說，「我大膽預測」，韌性特別預算三讀通過、總統公告，最快應該是10月17日，那麼預計11月17日以內就會發放嗎？

莊翠雲直言，「是的，一定會。」10月17日如果立院三讀通過，盡快送請總統公布的話，總統公布的當天，財政部會開記者會，告訴社會大眾每一個時間點，政府做了哪些事，跟民眾可以用哪些方式領取，而且會透過多種管道做宣導，讓民眾了解。

陳亭妃詢問，如果當天就可以公告，讓民眾知道可以怎麼領取，那這一個月內的重點是什麼？

莊翠雲解釋，一個月包含可以到網站去登記，登記後可以劃撥到帳戶，規劃什麼時間點可以去ATM領取、什麼時間點可以到郵局領取。一個月之內，各個領取方式，財政部都會做說明，當然領取時間也跟民眾何時上網登記有關。

莊翠雲提到，另外還有一些是直接入帳，根據上次普發現金6,000元的結果，有425萬人是直接入帳，這部分由政府造冊並核對完成後輸入系統，這些過程都要非常謹慎，不能重複、不能遺漏。這些事情在一個月以內都會做，現在都已經在準備中，一旦公布，就會宣布實施方式。

陳亭妃認為，直接入帳的前置作業，現在應該就可以做。莊翠雲表示，但真正定案，還是要等總統公布那天，等名冊確定，現在先蒐集相關資料，預做行政程序的準備。