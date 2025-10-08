快訊

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金11/17以內必發！ 莊翠雲：總統公告當天開記者會說明

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
財政部長莊翠雲。圖／聯合報系資料照
財政部長莊翠雲。圖／聯合報系資料照

各界高度關注普發現金，立委陳亭妃8日質詢時提問，最快預計11月17日以內就會發放嗎？財政部長莊翠雲表示，「是的，一定會」。10月17日如果立院三讀通過，盡快送請總統公布的話，總統公布的當天，財政部就會開記者會，說明如何領取的各種方式。

莊翠雲今出席立法院財政委員會聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（2025年度至2027年度）」。

陳亭妃質詢時提到，想了解普發現金時間表由誰控管，因為控管非常重要，每個時間點都不能有差錯。

莊翠雲答詢時說，行政院有專案小組，由行政院秘書長張惇涵擔任召集人，她和國發會主委葉俊顯是副召集人，他們下面有六個分組。時間點的部分，韌性特別預算在立院通過後，總統公布一個月內開始發。現在等總統公布，後面就會有續地進行，財政部會把領取時間告訴大家，讓民眾都能知道。

莊翠雲表示，預計完成三讀的時間，則是由立院來做決定。陳亭妃說，「我大膽預測」，韌性特別預算三讀通過、總統公告，最快應該是10月17日，那麼預計11月17日以內就會發放嗎？

莊翠雲直言，「是的，一定會。」10月17日如果立院三讀通過，盡快送請總統公布的話，總統公布的當天，財政部會開記者會，告訴社會大眾每一個時間點，政府做了哪些事，跟民眾可以用哪些方式領取，而且會透過多種管道做宣導，讓民眾了解。

陳亭妃詢問，如果當天就可以公告，讓民眾知道可以怎麼領取，那這一個月內的重點是什麼？

莊翠雲解釋，一個月包含可以到網站去登記，登記後可以劃撥到帳戶，規劃什麼時間點可以去ATM領取、什麼時間點可以到郵局領取。一個月之內，各個領取方式，財政部都會做說明，當然領取時間也跟民眾何時上網登記有關。

莊翠雲提到，另外還有一些是直接入帳，根據上次普發現金6,000元的結果，有425萬人是直接入帳，這部分由政府造冊並核對完成後輸入系統，這些過程都要非常謹慎，不能重複、不能遺漏。這些事情在一個月以內都會做，現在都已經在準備中，一旦公布，就會宣布實施方式。

陳亭妃認為，直接入帳的前置作業，現在應該就可以做。莊翠雲表示，但真正定案，還是要等總統公布那天，等名冊確定，現在先蒐集相關資料，預做行政程序的準備。

陳亭妃 財政部 普發現金

延伸閱讀

國防部：目前對美軍購已付108億美元 還沒用部分須再計算

陳亭妃指贏對手若有變數「台南人怎麼看」 黨部發聲明：黨格安在

台南初選倒數3月！陳亭妃接下經濟委員會召委：為災後台南守護預算

預言將與謝龍介再戰第6回 陳亭妃：已贏5次選戰

相關新聞

11月17日前普發現金？ 莊翠雲：總統公告當天開記者會說明

各界關注普發現金發放時程，民進黨立委陳亭妃今天質詢詢問，若10月17日立院順利三讀通過特別預算，能否在一個月內發放？財政...

暫停繳納管輔導金、營運管理金？ 龔明鑫：可和地方協調研議

美國祭出對等關稅至今，立委反應，地方上很多傳產確實受到影響，盼地方政府暫緩收取納管輔導金、營運管理金。經濟部長龔明鑫8日...

總統府宣布由林信義代表出席APEC

總統府發言人郭雅慧宣布，賴清德總統今年再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長...

泰山控胡亦嘉侵占14億元 台新銀任由街口金科搬空帳戶

泰山公司投資街口支付的36億元股權交易案愈演愈烈，泰山日前指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買老股」的14...

泰山控胡亦嘉侵占14億元 台新銀任由街口金科搬空帳戶

泰山（1218）投資街口支付的36億元股權交易案風波又起，泰山最近具狀指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買...

國發會攜手家樂福 推動50項地方創生商品進駐通路

為協助地方品牌拓展市場、提升能見度，國發會推出「地方選品創生台灣」計畫，與家樂福通路合作，從全台近300件參選商品中，精...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。