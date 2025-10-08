快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

【即時短評】金磚國家猛拋 vs. 台灣緊抱美元：金價狂飆後的台灣抉擇

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
國際金價7日突破每盎司4000美元大關，今年漲幅已超過5成。法新社
國際金價7日突破每盎司4000美元大關，今年漲幅已超過5成。法新社

金價衝上每盎司4000美元的歷史新高，掀起全球貨幣戰，金磚國家的去美元化浪潮挑戰美元霸權，讓台灣的美元依賴顯得保守。金磚國家以本地貨幣結算與黃金增持，減低制裁風險，2025年區塊鏈支付成焦點。台灣外匯存底超過6000億美元，投資美債穩經濟，卻面臨貿易戰隱憂。

金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）正以堅定步伐擺脫美元束縛。2025年，68%的金磚國家貿易已不使用美元，俄羅斯與中國的雙邊貿易更有90%以盧布或人民幣結算。這不僅是數字的變革，更是一場對全球金融秩序的挑戰。透過BRICS支付系統與區塊鏈技術，金磚國家打造獨立交易網絡，規避西方制裁的風險。中國連續18個月增持黃金，儲備達2300噸，在外匯存底占比從4.9%升至7%，減弱對美元的依賴。

相較於金磚國家的分散，台灣的貨幣策略顯得格外保守。2025年9月，台灣央行外匯存底破6000億美元，美元資產占比超過90%，主要投資於美國國債與證券。這份依賴源於台灣的出口導向經濟：作為半導體供應鏈核心，美元結算保障台幣穩定，支撐台積電等產業的全球競爭力。央行緊抱美元，如同在經濟風暴中握緊一柄穩固的傘，確保匯率與貿易的平穩。然而，美中貿易戰與全球去美元化趨勢，讓這份依賴顯露風險。美元波動或美國政策轉向，可能讓台灣經濟陷入被動，保守策略的代價逐漸浮現。

台灣的黃金儲備今年第一季僅424噸（約545億美元），金額僅占外匯存底（6029.4億美元）的約9%，仍遠低於全球平均的20%。當美國威脅對去美元化國家加徵關稅，金磚以集體力量應對，而台灣需獨自面對美元波動的壓力。這對比啟示我們：多元化不是冒險，而是未雨綢繆的智慧，台灣或許該從金磚的行動中尋找靈感。

金磚去美元化與台灣緊抱美元，映照出全球經濟的多極化趨勢。2025年，BRICS+擴張，邀請泰國、馬來西亞等國加入，區塊鏈支付系統進一步挑戰美元霸權。台灣在半導體供應鏈舉足輕重，但貨幣策略的保守可能限制未來發展。若借鏡金磚國家，外匯存底多元化與貿易結算，台灣能在變局中找到新定位。這不是零和遊戲，而是啟發台灣以開放心態迎接貨幣轉型的浪潮，開創經濟新局。

金磚 外匯

