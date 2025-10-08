快訊

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

教育使命不是當保母 教保員爭「正名」心聲揭露

總統府：由林信義代表出席2025 APEC 經濟領袖會議

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府資政林信義。圖／聯合報系資料照片
總統府資政林信義。圖／聯合報系資料照片

2025年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統經慎重考慮，決定再度敦請本府資政、台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長林信義代表出席2025年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM）。

郭雅慧指出，林領袖代表曾於2005年及2024年兩度以領袖代表身分出席AELM，對APEC運作及相關議題討論有深入瞭解及掌握，是代表賴總統出席今年AELM最合適的人選。

今年韓國主辦APEC主題為「打造永續明天」（Building a Sustainable Tomorrow），三大優先領域則為：

「連結：透過促進貿易與投資，及推動實體、制度性及人際交流強化連結」（Connect: strengthen connectivity by facilitating trade and investment, and promoting physical, institutional, people-to-people exchanges）

「創新：透過消弭差距及促進人工智慧合作強化數位創新」（Innovate: fostering digital innovation by bridging divide and enhancing cooperation on Artificial Intelligence）

「繁榮：透過應對全球挑戰實現永續暨包容性成長與繁榮」（Prosper: achieving sustainable and inclusive growth and prosperity by addressing global challenges）。

郭雅慧指出，其中「人工智慧」（AI）及「因應人口挑戰」兩大主軸，與總統上任後致力推動臺灣成為「人工智慧島」，並提出「健康臺灣」願景、積極布局AI晶片、智慧製造、智慧醫療與數位治理等政策方向高度契合。

郭雅慧表示，林董事長長年深耕產業界，兼具制訂及執行國家重大經濟決策經驗，對我國產業發展及全球經貿情勢也有深刻掌握，相信能在APEC完整分享我國施政願景與成果，圓滿達成總統交付任務。

