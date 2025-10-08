誰是火車頭？李同榮轟央行：以華麗論文掩飾打房後遺症

央行第3季理監事會後，以專欄文章直指房地產業對經濟貢獻不如製造業，暗指房地產非經濟火車頭，引發央行、建商戰火。房產趨勢專家李同榮今指出，央行發表此文動機可議，用意在貶低房產業，合理化打房缺失。

他表示，他認同科技製造產業是「外銷的支柱」，但是房地產業是「內需的引擎」，兩者同樣重要。房市問題真正要探討的是：為什麼台灣房產政策窮到只剩「打房」？到底誰是打房失速列車的「火車頭」？

李同榮指出，火車頭產業指的是能帶動上下游相關產業，對GDP與就業有強烈帶動效果的產業。

其中房地產引領的上游產業包括土地開發、營造、水泥、鋼鐵、建材、金融放款，帶動的中下游產業有設計、裝潢、家電、家具、物業管理、租賃、仲介服務、龎大就業人口，甚至可觀稅收，創造個人財富也增加國家整體財富。

根據主計總處民國110年產業關聯表，不動產營建工程對就業人口的投入確實相當突出，每生產1單位，可帶動2.08單位的中間投入，近年炙手可熱的高科技產業，電子零組件製造業，電腦、電子產品及光學製品製造業，則是分別可帶動1.48、1.63單位的中間投入，均低於營建工程業。

主計總處官員直言，近幾年電子資通訊產業在台灣經濟扮演重要角色，不只帶動出口衝高，資本成長也很有規模。主計處的多面向論述火車頭產業，是最具客觀與信服力的分析，值得參考。

李同榮分析，任何產業在不同時空背景形成，都會對當時經濟發展產生具體貢獻與影響。

至於誰是火車頭產業，要從不同的觀察角度，看是指強化內需動能的貢獻或是出口成長的貢獻？是拉動國內生產毛額（GDP），還是帶動其他中下游產業發展？或是帶動更多就業機會與投資效益？從不同的角度來看，可能有不同的火車頭，同時也背負不同的經濟意義。

李同榮表示，他認同科技製造業對出口與經濟增長的貢獻度，認為「高科技製造業是外銷出口的重大支柱」，然而房地產拉動的上中下游產業生產力與內需更加可觀，因此，「房地產業是內需產業發展的關鍵引擎」。

李同榮呼籲央行理事，不要特別論述「房地產並非火車頭產業」，以華麗論文企圖掩飾七波打房，六波無效且造成諸多後遺症的缺失。試問房產是火車頭，房價就能無限上漲嗎？房產非火車頭，就可採化療式限貸打房傷害無辜嗎？

真正要探討的是房市如何健全的發展，而更需要探討的是，為什麼央行只是主事金融穩定與風險控管，卻把後衞當前鋒，在2020年底房市剛開始處主升段時，連續五季率先各部會發動四波限貸措施打房搶功，結果房價越打卻越高。

他表示，防堵自然人資金就湧入法人，防堵投資客資金就湧向自住換屋族，防堵高價豪宅資金就湧向低價市場，而全部防堵限貸，就傷及無數自住無辜。

李同榮慨嘆，楊總裁誓言「要給投資客教訓」，卻演變成「先給首購與換屋者教訓」，加上新青安政策之亂，引發糾紛不斷，央行還以似是而非的數據做出錯誤解讀，企圖卸責，並掩飾多次頻繁打房失效失速的諸多後果，再以專文「房地產非火車頭」貶低房產貢獻，合理化打房缺失。

李同榮認為，央行不應該在此時房市下修、產業面臨困境時，掀論「房地產非火車頭」，無論如何，目前房市問題真正要檢討的是：誰才是房產政策的主管機關？是央行嗎？我們的房產政策為什麼窮到只剩下打房？誰才是房市打房失速列車的火車頭？