5都積極爭取輝達 「隨時可接棒」

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導

輝達落腳台北市北士科遲未定，新北市積極爭取，經發局長盛筱蓉說，市府有再向輝達窗口聯繫表達意願，若還有機會，市府願意再提案，隨時做好準備可以接棒。

新北市長侯友宜日前不只一次表示要爭取輝達到新北市，他說，已規劃林口A九站兩塊地，若北市做不下去，新北可接棒，如何配合「我們都願意」。盛筱蓉說，先前新北市府向輝達提案新店寶高智慧產業園區、林口國際媒體園區、淡海二期三處地點，後來集中聚焦在林口，市長更親自接見輝達代表，只要輝達需要重新提案，隨時都能上場。據了解，當初林口因交通問題被往後排。

輝達去年底起傳出在台灣尋找海外新總部，各地積極爭取，台中市府曾提出水湳經貿園區五處創研用地，任輝達挑選。經發局長張峯源說，當時黃仁勳也到台中「走一走」，但據了解輝達內部員工調查，多傾向設在台北。中科管理局推動台中中科二期擴建案，也備妥一塊約五公頃土地，可供輝達等科技大廠進駐。

桃園市經發局長張誠說，桃市府曾推薦青埔A十九、桃科二期兩塊土地，都沒有下文；市長張善政向輝達喊話，市府也去信輝達，青埔附近將有國際學校，盼吸引輝達員工。

新竹縣府則不願透露推薦地點與接洽過程，「輝達總部只要是留在台灣，都樂觀其成」。

至於南二都，台南市長黃偉哲也曾喊話「台南準備好了」，市府端出南科、沙崙為爭取設置地點，給予說帖，但未實際交涉。

高市經發局指出，考量輝達Taipei-1超級電腦設在亞洲新灣區，雙方共同推動智慧高雄燈塔計畫，一開始就提供亞灣相關地點及方案爭取輝達總部進駐。經發局長廖泰翔說，輝達可能基於員工上班便利性選擇北市，但高雄會持續爭取。

