輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關 北市：已修法以專案移轉地上權

聯合報／ 記者林麗玉李人岳陳洛薇／台北報導

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，外界質疑中央沒伸手幫北市府背書，導致全案難解，內政部長劉世芳昨表示，內政部七月就已回函北市府，可依「土地徵收條例」報行政院核備。北市府指出，與中央溝通順暢，已修法未來以專案將地上權移轉給輝達。

「中央和地方都是從旁協助促成輝達案。」北市高層透露，由於新壽與輝達ＭＯＵ九月卅日已失效，沒有ＭＯＵ反而是件好事，輝達不會被新壽卡住，能選擇土地更多。

北市府七月初發函內政部詢問能否核准「專案設定地上權」給輝達，內政部隨即在七月十六日函文市府可「訂定相關規定後辦理」。劉世芳昨指出，回函北市府明確指出應依照「土地徵收條例」辦理，只要北市府完成市議會報告、並由行政院核備，即可完成程序。

北市地政局長王瑞雲表示，北市府與中央的溝通順暢，內政部的公文很明確告知北市府，可依照「土地徵收條例」第四十四條，在「台北市區段徵收土地標租標售設定地上權辦法」訂定相關規定後辦理，因北市府已溝通出中央母法的授權，市府等同拿到內政部支持函文，市府在九月卅日修訂辦法並發布。

北市府說，據內政部七月函文只要與新壽就Ｔ17、Ｔ18「合意解約」，市府同步訂專案地上權辦法，就可專案設定地上權給特定企業。

北市府 地上權 北士科 輝達

