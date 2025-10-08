新聞眼／幫輝達解套 有時間壓力

輝達台灣總部成與不成，進入關鍵時刻。

輝達執行長黃仁勳今年五月在台北電腦展上宣布，將在北士科Ｔ17、Ｔ18地塊設立「Nvidia Constellation」（輝達星群）總部，象徵台灣在ＡＩ時代的重要地位，令市場大為振奮。但歷經五個月，仍在原地打轉，而此案其實是有時間壓力的。

台北市副市長李四川先前受訪時透露，黃仁勳表明希望在明年五月動工，估計三年多蓋好。但是目前輝達屬意的北士科Ｔ17、Ｔ18地上權在新光人壽手上，輝達又不願意由新壽蓋好之後移轉，因此只剩下一途，即台北市政府先跟新壽合意解約之後，再將這塊地專案移轉給輝達。

偏偏北市府與新壽針對合意解約的價格談不攏，兩者相差高達百億元。關鍵在於市府計算的價格是新壽二○二一年取得地上權付出的權利金加上這幾年利息，而新壽用的是取得地上權五十年潛在開發收益，認為此算法合理且才不會被股東控告背信。

若兩方未能取得共識，是不是可走捷徑，即由新壽直接移轉給輝達，兩邊談好價格就行？如此一來，市府不必編列預算，不用經市議會審議才能從新壽手上取回地上權。此一解方看似簡單，但這仍有間接圖利新壽之嫌，市政府已經向新壽表達不可行。正因雙方想法差距太大，如今演變成台北市政府跟新壽互相隔空放話的局面，眼看就要破局。

接下來有幾個觀察重點：第一，輝達日前明確表示希望台灣總部設在台北市，儘管輝達尚未明確討論總部興建地點替代方案，但若「北士科Ｔ17、Ｔ18基地」持續談不攏，最後是否轉向選擇其他國家。據新壽的說法，輝達區域總部可能轉向印度或馬來西亞。因此無論是新北市還是高雄，若以為台北市破局之後，可再接再厲、用力爭取，機會恐怕都不大。無論是中央還是地方台北市政府，都要盡力促成台北有塊讓輝達滿意的基地才行。

其次，輝達是否非Ｔ17、Ｔ18不可？在黃仁勳宣布選址之前，輝達已經在台灣看過幾塊可能的基地，最後選定Ｔ17、Ｔ18，至於現在會不會因為Ｔ17、Ｔ18問題搞不定，退而求其次，接受Ｔ12？必須由輝達美國總部給出答案，據悉近日可望明朗。

但若輝達仍堅持非Ｔ17、Ｔ18不可，中央與地方政府唯有在法律與價格上面與新壽尋求解套，法律上如何認定保障「不圖利、不背信」，在價格上雙方是不是還有妥協的空間？都將決定最後輝達台灣總部能否落腳台北。