9月外資匯入、買超台股創高

金管會昨天公布九月外資買超上市櫃股票統計，買超金額一八○○點六九億元，創二○二一年以來單月第六大買超，也是歷年九月的第一大買超金額。此外，外資九月淨匯入九十一點六億美元（約台幣二七九一億元，以九月底匯率卅點四六九元計算），也創史上第六大量；累計今年前三季淨匯入三二五點四五億美元，為二○二一年以來同期新高，顯示外資積極布局台股。

金管會證期局副局長高晶萍指出，九月外資匯入及買超台股雙雙創高，應和ＡＩ熱潮和聯準會降息有關，使外資大舉買超台股，此外，資金的淨匯入也代表對國內信心，因此外資資金繼續流入台灣。

而台股在資金效應帶動下，多頭昨開盤大漲二六八點，跳空飛躍兩萬七千點大關，終場則大漲四五○點、收二萬七二一一點，再創新高。盤面上以台積電領軍ＡＩ股上揚，成為推升台股持續創高走揚的最大功臣，連動集中市場市值衝上八十八兆元、上市櫃市值合計九十五兆元，台指期也大漲五八六點、收二萬七三二二點，均創下新高。

台積電終場大漲卅五元、收一四三五元，市值攀升至卅七點二兆元，雙雙改寫歷史新猷；至於電子類股指數收一六一五點四九點、半導體類股指數衝上八三五點八六點，也再次改寫紀錄。

台積電將於下周舉行法說會，儘管股價今年已上漲逾百分之卅，但金融服務公司Motley Fool分析，台積股價漲勢尚未到頂，接下來幾個月及明年仍有上行空間，原因包括晶片需求急速增長、在美國的投資開花結果、技術領先持續深化。

針對台股基本面，高晶萍說，台股今年八月底本益比廿點○五倍、現金殖利率百分之二點七四，加計股票股利達百分之二點八二，另國內上市櫃公司今年八月底累計營收卅點九五兆元，較去年同期增加百分之十二點二三，對外資都具有相當大的號召力。

凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等市場名師認為，短線持續走多，支撐暫看多方缺口低點二萬六七六一點。