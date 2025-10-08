聽新聞
0:00 / 0:00

全球再生能源展望 IEA調降

聯合報／ 編譯簡國帆陳苓／綜合報導

國際能源總署（ＩＥＡ）將二○三○年為止的美國再生能源成長預測大砍近半，並且下修全球同期的再生能源成長預期，主因美國和中國大陸的政策調整導致前景轉弱。

ＩＥＡ預測，全球再生能源容量到二○三○年時將增加四千六百吉瓦（ＧＷ），較去年預估值下修百分之五，但整體增加的容量依然相當於中國大陸、歐盟和日本的總發電容量，且太陽能新增裝置容量將占近百分之八十增幅，但離岸風電前景持續疲弱。

ＩＥＡ調降全球再生能源展望，反映美國總統川普重返白宮後的幾項政策變革，包括提前取消清潔能源設施的聯邦租稅抵免、實施進口管制、暫停新的離岸風電租賃權，以及限制發放聯邦土地的太陽能和風電計畫許可等。ＩＥＡ因此將二○三○年為止的美國再生能源成長預估，調降近百分之五十至二五○ＧＷ。

中國大陸從固定費率轉向競標拍賣，打壓綠能項目的經濟效益，也促使ＩＥＡ調降大陸市場的再生能源成長預估百分之五到近二六六○ＧＷ。

不過，其他地區的強勁展望抵銷了部分頹勢。印度將崛起為全球第二大再生能源成長市場，僅次於中國；估計印度的裝置容量五年間將增加一點五倍。歐洲再生能源容量預料將增加六三○ＧＷ（增幅百分之六十七），其中近三成增幅來自德英西等八國。

再生能源 綠能

延伸閱讀

全球再生發電史上首超燃煤 歐美化石燃料依賴反增

巴西低頭了？魯拉親電川普求取消40％關稅 PTT網戰成一片

台積不只會賺錢 ESG也有一套

台塑集團三方向深化利基布局

相關新聞

臨危受命代理7個月 行政院拍板李君禮接任經濟部能源署長

經濟部能源署前署長游振偉因小二甲光電弊案，遭監察院彈劾，改調參事，副署長李君禮自今年2月底臨危受命代理署長一職至今，行政...

外匯存底 首破6000億美元

外資湧進台股，中央銀行阻升穩匯，外匯存底衝破天際。央行昨公布九月外匯存底，較八月增加五十五點一三億美元，來到六○二九點四...

9月外資匯入、買超台股創高

金管會昨天公布九月外資買超上市櫃股票統計，買超金額一八○○點六九億元，創二○二一年以來單月第六大買超，也是歷年九月的第一...

金價續攀高 法人喊上看4100美元

金價持續攀高，國際現貨金價昨天盤中漲至每盎司三九七七點四四美元新高，距離四千美元大關只差一小步。法人認為，以國際金價大漲...

全球再生能源展望 IEA調降

國際能源總署（ＩＥＡ）將二○三○年為止的美國再生能源成長預測大砍近半，並且下修全球同期的再生能源成長預期，主因美國和中國...

5都積極爭取輝達 「隨時可接棒」

輝達落腳台北市北士科遲未定，新北市積極爭取，經發局長盛筱蓉說，市府有再向輝達窗口聯繫表達意願，若還有機會，市府願意再提案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。