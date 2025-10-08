聽新聞
0:00 / 0:00
全球再生能源展望 IEA調降
國際能源總署（ＩＥＡ）將二○三○年為止的美國再生能源成長預測大砍近半，並且下修全球同期的再生能源成長預期，主因美國和中國大陸的政策調整導致前景轉弱。
ＩＥＡ預測，全球再生能源容量到二○三○年時將增加四千六百吉瓦（ＧＷ），較去年預估值下修百分之五，但整體增加的容量依然相當於中國大陸、歐盟和日本的總發電容量，且太陽能新增裝置容量將占近百分之八十增幅，但離岸風電前景持續疲弱。
ＩＥＡ調降全球再生能源展望，反映美國總統川普重返白宮後的幾項政策變革，包括提前取消清潔能源設施的聯邦租稅抵免、實施進口管制、暫停新的離岸風電租賃權，以及限制發放聯邦土地的太陽能和風電計畫許可等。ＩＥＡ因此將二○三○年為止的美國再生能源成長預估，調降近百分之五十至二五○ＧＷ。
中國大陸從固定費率轉向競標拍賣，打壓綠能項目的經濟效益，也促使ＩＥＡ調降大陸市場的再生能源成長預估百分之五到近二六六○ＧＷ。
不過，其他地區的強勁展望抵銷了部分頹勢。印度將崛起為全球第二大再生能源成長市場，僅次於中國；估計印度的裝置容量五年間將增加一點五倍。歐洲再生能源容量預料將增加六三○ＧＷ（增幅百分之六十七），其中近三成增幅來自德英西等八國。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言