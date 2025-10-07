每度4.3元光電來了！經濟部釋出36MW、4500萬度綠電 限中小企業競標

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為「彰濱雙綠能」太陽光電暨風力發電場。圖／台電提供
為協助中小企業購買綠電經濟部推出「中小企業平價綠電專案」，經濟部標準局副局長謝翰璋7日宣布，彰濱產業園區標租光電案場將釋出三成綠電，約36MW、4,500萬度綠電，將專供滿足中小企業所需綠電，並於經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心平台公開競標。

經濟部標準局組長黃志文表示，這次競標底價訂在每度4.3元，低於市價5.5元不少，具有價格競爭力，有意購買綠電業者須於11月辦理預登記，12月競標，由高價者得標，購電期程訂為5年。

黃志文表示，這次綠電競價，最小投標單位為每年1,000度。為讓更多中小企業買到綠電，每家企業可以多個電號參與競標，但單一企業總投標電量以前一年度總用電量三成為上限，例如，某小型商店去年用電量約2萬度電，投標電量上限為6,000度。

依標準局規畫，這次參與平價綠電競標業者須為中小企業，須符合資本額1億元以下，或投保員工數200人，兩者擇一。買方須先辦理預登記，經過資格審查後才能參與公開競標。

謝翰璋表示，這次釋出綠電是經濟部彰濱產業園區臨6、臨7光電案場，由星崙電業得標，星崙電業上個月正式併網、取得運轉執照後，依約釋出三成綠電給經濟部辦理中小企業競價。

依標準局規畫，今年11月19日至28日共10日開放買方「預登記」，底價訂為每度4.3元，購電期程5年，標準局會網站將會公布參與廠商家數，業者則可在這10天之內可以兩度修改購買的「價格」與「電量」。預計12月公開競標，由高價者得標，預計12月底前開標，最快明年1月轉供。

這次綠電競價底價為每度4.3元，謝翰璋說，這是園管局2022年釋地給業者的招標契約上載明價格。黃志文說，該價格應是在參考當時工業電價每度約3.1元的基礎所訂出；目前太陽光電市價約每度5.5元左右，因此每度4.3元仍具有價格競爭力。

經濟部表示，中小企業究竟需要多少綠電，目前仍難以掌握。就經濟部了解，目前綠電需求主要還是大型企業；而中小企業若有綠電需求者，仍是以製造業為主。經濟部認為，待11月預登記之後，就可以有初步需求量。

